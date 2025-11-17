Y la sangre se hace universal

Publicado por Agencias Málaga Creado: Actualizado:

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Málaga (UMA) ha diseñado un filtrador, Seritra, que convierte cualquier tipo de sangre en universal, un recurso con el que se busca paliar la carencia existente en el sistema.

El proyecto, con el que han sido premiados en el último Flash Session Hackathon de la UMA, surgió con el objetivo de resolver «el problema de la sangre», de la que hay escasez, explica el biólogo y estudiante de posgrado de la UMA Alessandro Maglia, que lidera un equipo con tres biólogos, un informático y una estudiante de periodismo.

El equipo investigador se dio cuenta de que «se trata de un recurso muy valioso», por lo que se pusieron manos a la obra y pensaron en formas de suplir esta carencia en el sistema y de aumentar la reserva de sangre que se pueda utilizar, ha explicado Maglia, quien cursa el Máster de Biotecnología Avanzada.

Bancos de sangre

Hasta la fecha no hay más solución para los bancos de sangre que contar con donantes de todos los grupos étnicos y sanguíneos, para así poder atender a pacientes con grupos especiales que, muchas veces, se donan a sí mismos, pero este filtrador sería una alternativa.

Hay investigadores en países como Japón que trabajan en la producción de sangre sintética, pero el proyecto Seritra busca “transformar cualquier tipo de sangre en sangre universal, que todo el mundo de este planeta pueda utilizar”, detalla. La idea es “mantener la naturaleza de la sangre” para evitar problemas de incompatibilidad porque «no es lo mismo meterle al cuerpo algo sintético y desconocido que meterle algo natural”, ha precisado.

En fase de validación

En este momento Seritra se encuentra en una fase de “validación técnica” debido a la naturaleza de este tipo de proyectos, en los que se trabaja con sangre real, y a su coste económico, “ya que hacer cosas en el laboratorio no es del todo barato”, explica. El objetivo es poder desarrollar una idea que aseguran que “es viable y ya se podrían plantear las pruebas en el laboratorio”. El proyecto está «técnicamente listo» para empezar a investigar sobre ello, pero ahora hay que buscar inversores, públicos o privados, ha aclarado la estudiante de periodismo Irene Mendoza, cuya misión en el equipo tiene que ver con la imagen y la promoción de Seritra.