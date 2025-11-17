El PP de León y las entidades sociales abordan la financiación y atención a la salud mental

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular de León mantuvo en fechas recientes una reunión de trabajo con representantes de los colectivos sociales de Asleca, Cruz Roja, San Vicente de Paul, San Juan de Dios y Cáritas para trasladar su «firme compromiso con las personas con discapacidad". Durante la reunión también se destacó la necesidad de seguir mejorando la financiación de estos colectivos, así como de abordar una mayor atención a la salud mental, sobre todo a las personas sin hogar, y de incrementar el parque de vivienda pública.

El PP de León recordó que los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, en tramitación en las Cortes, recogen un incremento del gasto social con más de 5.000 millones de euros.