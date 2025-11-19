Carmen Delgado analiza la prostitución en clave feminista y psicológica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La psicóloga feminista, catedrática de Psicometría (jubilada) en la Universidad de Salamanca, Carmen Delgado Álvarez, participa en los actos del 50 aniversario de la Asociación Flora Tristán con la conferencia «Claves psicológicas para un análisis feminista de la prostitución».

La charla está programada para el jueves 20 de noviembre a las 19.30 horas en la sala Región del Instituto Leonés de Cultura dentro de la II Escuela Feminista.

Carmen Delgado Álvarez ha coordinado el Grupo de Investigación «Psicología, Género y Salud», ha dirigido el postgrado de «Intervención Multidisciplinar en Violencia de Género» y ha codirigido el postgrado de «Género y Comunicación». Sus investigaciones sobre violencia contra las mujeres desde una perspectiva psicológica han centrado su docencia en másteres y postgrados de otras universidades nacionales e internacionales. En América Latina, ha tenido una vinculación particular con la Universidad Centroamericana de El Salvador.

Desde 2010 ha incorporado sus investigaciones sobre prostitución a sus sólidos estudios acerca de la violencia contra las mujeres. Ha participado en la creación de la Red Académica Internacional de Estudios de Prostitución y Pornografía (Raiepp) dirigida por la teórica feminista Rosa Cobo.