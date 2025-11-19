El comedor social de León cumple 119 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Leonesa de Caridad, que cumplió 119 años de historia este martes, atiende a más de 120 personas diarias en el turno de mediodía de su comedor social, a los que se suman los de desayuno y cena, dirigidos a personas sin recursos y transeúntes, que registró un incremento de usuarios del 22 por ciento en el último año. En total, ofreció 102.274 servicios de desayunos, comidas y cenas.

El presidente de Asleca, Félix Llorente, aprovechó el aniversario de la entidad para reafirmar su «compromiso con la sociedad leonesa», que «se mantiene como el primer día, velando por el bienestar de personas sin recursos y transeúntes y garantizando y atendiendo su derecho a la alimentación e higiene».

«Luchamos titánicamente y salimos adelante no sé cómo», afirmó Llorenteen referencia al esfuerzo de la entidad «genuinamente leonesa y aún hoy desconocida» para mantener todos los servicios, al tiempo que agradeció la «ayuda inestimable» de donantes particulares, colaboradores, empresas, asociaciones, cofradías y administraciones que, con sus aportaciones, permiten que el comedor social abra sus puertas.

El gasto medio diario del comedor social se sitúa en 1.762 euros. En 2024, Asleca atendió 1.294 personas, de los que 970 fueron hombres y 324, mujeres. Además, el número de usuarios extranjeros supera a los españoles, con un 65,07 por ciento.