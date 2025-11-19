Sumar plantea una prestación por crianza de 200 euros al mes y Montero se resiste

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno aboga por avanzar en la lucha contra la pobreza infantil con medidas como la prestación universal de crianza, una ayuda de 200 euros al mes para todas las familias con hijos que negocian los ministerios de Sumar con su socio en los presupuestos generales del Estado.

En una declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros por el Día Internacional de los Derechos de la Infancia el 20 de noviembre, el Gobierno apuesta por ampliar el apoyo a las familias y destaca algunas medidas para hacer frente a la pobreza infantil, como el Complemento de Ayuda para la Infancia del Ingreso Mínimo Vital, «mientras se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal».

No obstante, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido en la rueda de prensa tras la reunión del Gobierno de que antes de «reformular cualquier otra prestación en materia de pobreza infantil» hay que evaluar las ayudas que hay actualmente.

"Tenemos que evaluar el rendimiento que han tenido los instrumentos que en este momento muy cuantiosos hemos puesto en marcha» y «si hay que mejorarlo en una sola prestación habría que hacer una refundación de todos estos complementos en alguna otra prestación se llamara como se llamara", ha aseverado la vicepresidenta primera.

Montero ha advertido del riesgo de duplicar instrumentos de ayuda para combatir la pobreza infantil y ha opinado que «no se obtienen el rendimiento cuando están así distribuidos». "Somos conscientes de los esfuerzos que ha hecho este gobierno desde que llegó Pedro Sánchez a La Moncloa por combatir la pobreza infantil", ha indicado.

En la negociación de los presupuestos entre los partidos de la coalición de Gobierno, Sumar propone que todas las familias perciban 200 euros al mes por cada hijo, hasta que cumplan 18 años, independientemente de su renta. La vicepresidenta Yolanda Díaz y los ministros de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, han insistido en que la prestación universal por crianza que plantean podría reducir a la mitad la tasa de pobreza infantil, una medida reclamada de forma unánime por todas las organizaciones sociales de defensa de la infancia.