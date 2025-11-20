Hallan los primeros restos del oso de las cavernas en la provincia de León

El delegado de la Junta, Eduardo Diego, en el centro con Darío Fidalgo y Carlos Fernández, a la izquierda, y Esperanza Fernández y Elías Ignacio Díez a la derecha.DL

La primera campaña de recuperación de fauna del Cuaternario en León ha dado uno de los resultados más inesperados: el hallazgo de tres ejemplares de oso de las cavernas en la provincia leonesa, cuyo lugar concreto no ha sido desvelado por motivos de seguridad.

Los frutos del proyecto Frontera Cantábrica fueron presentados esta mañana en la Delegación Territorial de la Junta en León. "Nos ha sorprendido mucho porque fue en una cueva muy expoliada y no lo esperábamos", precisó el responsable científico del proyecto, Darío Fidalgo.

Con esta campaña, en la que se ha accedido a 11 cuevas, suman ya 36 cavidades documentadas con más de 3.000 restos de fauna, desde mamuts lanudos a ciervos gigantes y, por primera vez, el oso cavernario, del que apenas hay registros al sur de la cordillera Cantábrica.

"El oso de las cavernas se extinguió hace 20.000 años", señaló Darío Fidalgo, paleobiólogo e investigador principal del proyecto Frontera Cantábrica. Aunque es anterior al oso pardo, llegaron a convivir en determinados momentos.

Los osos cavernarios se caracterizan por tener "una mayor envergadura que el oso pardo", se cree que tuvieron una dieta más herbívora y su distribución geográfica fue más restrictiva, puntualizó el científico.

En la campaña se han encontrado ejemplares completos de cabras montesas y 35 osos pardos (suman más de medio centenar con hallazgos anteriores), con cráneos completos y esqueletos articulados. Además de ejemplares adultos, en una osera en concreto se hallaron 18 bebés de oso pardo.

Son restos muy valiosos para el estudio científico sobre cómo eran los osos y a qué problemas se enfrentaron.

Para el acceso a las cavidades los equipos científicos han contado con la colaboración imprescindible del Gria, el grupo de intervención Natura del servicio territorial de Medio Ambiente, que además ha aplicado el protocolo de la recogida de fauna salvaje para proteger los lugares investigados con actas de levantamiento, precintos y actas de cesión para investigación que garantizan la trazabilidad para la custodia de este patrimonio cultural y biológico.

De las 11 cuevas intervenidas en la actual campaña, dos de ellas se consideran yacimientos que precisan de un estudio más amplio una vez que esté bien protegido el lugar, apuntó Elías Ignacio Díez. "Como funcionarios públicos garantizamos que todo el proceso cumple estándares legales", precisó.

La experiencia del Gria en el seguimiento de murciélagos en cuevas ha sido clave para las exploraciones que se han realizado este verano en busca de restos de fauna.

Esperanza Fernández, profesora de Paleontología de la ULE, hizo hincapié en la importancia de recuperar, estudiar y divulgar este patrimonio paleobiológico "que hasta ahora no se conocía y ha sido expoliado durante muchos años".

Los trabajoss se desarrollaron entre los meses de julio y agosto y contaron con una jornada de puertas abiertas en La Mata del Curueño con mucha asistencia de público. Esperan que continúe en próximos veranos y que, una vez protegidos los lugares, se puedan presentar públicamente.

El proyecto Frontera Cantábrica se centra en el estudio de los ecosistemas del pasado en la provincia de León, a través de la recuperación y registro de fauna y ocupaciones humanas.

El delegado de la Junta, Eduardo Diego, subrayó que estos hallazgos son "una información clave para León que sitúa a la provincia en el mapa de la paleobiología", "refuerza el reconocimiento de la provincia de León por su valor histórico y ambiental y tiene un impacto directo en los entornos rurales y de montaña.