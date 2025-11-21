Más de cien asistentes al encuentro de personas con diabetes en Astorga y Ponferrada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El fin de semana del 22 y 23 de noviembre se celebra el II Encuentro de Asociaciones de Personas con Diabetes de Castilla y León en Astorga y Ponferrada, ciudades que tomaron el testigo tras el evento celebrado el año pasado en Burgos. Según informa la asociación leonesa Adile, este año el protagonismo será para el Camino de Santiago que atraviesa nuestra provincia. Se hará una pequeña marcha a pie desde San Justo de la Vega a Astorga el sábado y de Astorga a Castrillo de los Polvazares el domingo.

Más de cien personas de todas las provincias acuden a las charlas y conferencias así como con la visita a ambas ciudades y sus principales monumentos: Palacio de Gaudí y Museo del chocolate en Astorga y Castillo y Museo de la Radio en Ponferrada. Un viaje que completará la excelente gastronomía de las comarcas maragata y berciana.