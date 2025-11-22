El reto de cuidar a los pacientes de salud mental sin privarles de derechos

Almudena Medrano y Luis Nocete, durante el taller que impartieron en el Musac.Virginia Moran

El taller de atención en crisis basada en derechos, que impartieron Almudena Medrano y Luis Nocete, fue una de las novedades de las XX Jornadas de la ACLSM celebradas los días 20 y 21 de noviembre en el Musac.

Con situaciones teatralizadas que se viven en el contexto hospitalario se trató de hacer vivir en primera persona lo que puede sentir la persona a la que atienden. Con estas prácticas enseñan habilidades para comunicar la noticia o cómo hacer frente y manejar situaciones en las que los pacientes están alterados.

Una exposición con trabajos de personas que acuden al programa del Deac del Musac, que dirige Esther Ugarte, arropó estas jornadas con jaulas con pájaros prisioneros y piernas encadenadas pero también con la esperanza multicolor.