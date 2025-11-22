Las lesiones nerviosas de la infancia en las manos de los mejores neurocirujanos en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los especialistas médicos de todo el mundo con mayor experiencia en las lesiones de los nervios periféricos en niños comparten en León sus conocimientos referentes al diagnóstico y tratamiento de esta patología. El curso lo organiza el Servicio de Neurocirugía de HM Hospitales en León y está dirigido por el neurocirujano leonés Javier Robla Costales y el cirujano francés del Instituto de la Mano de París, el doctor Alain Gilbert.

Uno de los especialistas es el prestigioso doctor Mariano Socolovsky, jefe de Neurocirugía del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, quien destaca la importancia de esta cita «ya que las lesiones que nos congregan en León no solo son importantes porque ocurren a una edad temprana de la vida, lo que hace que si el paciente no es tratado en el momento adecuado conviva con secuelas o invalidez durante el resto de su vida, sino también porque son relativamente infrecuentes", por lo que sitúan a León en la cúspide de la medicina en este terreno.

Las lesiones de los nervios periféricos en niños no relacionadas con el parto son relativamente poco frecuentes, aunque puede que estén infradiagnosticadas. La formación a los especialistas en estas patologías redundará en un diagnóstico más precoz y un tratamiento en el momento adecuado. «Estas lesiones tienen una ventana terapéutica limitada y, si se supera, las secuelas pueden ser permanentes e irreversibles. Por eso es fundamental diagnosticarlas y tratarlas cuanto antes. En el caso de las lesiones traumáticas, por ejemplo, no se recomienda iniciar el tratamiento más allá de los 6 u 8 meses después del accidente», señala Socolovsky.

La jornada del viernes giró en torno al sistema nervioso periférico durante el crecimiento, lesiones provocadas por traumatismos y tumores y la reparación nerviosa, mientras que la sesión de este sábado se centra en anomalías congénitas, enfermedades neurológicas y la espasticidad.