Fundación Alimerka y Xuntanza donan un vehículo para salud mental en Laciana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Salud Mental León presentó este viernes un vehículo destinado a mejorar la movilidad de usuarios y usuarias de su delegación en Villablino. La adquisición de este vehículo ha sido posible gracias a la aportación de la Fundación Alimerka, así como a la recaudación del festival «A Xuntanza» de la Asociación Inculca.

El nuevo vehículo permitirá mejorar el acceso a terapias, actividades y servicios especializados, un reto especialmente significativo en zonas rurales como Laciana, donde la dispersión geográfica dificulta los desplazamientos. El objetivo es garantizar la participación en programas de rehabilitación psicosocial y favorecer la autonomía personal de las personas con problemas de salud mental de la comarca.

La presidenta de la Asociación Salud Mental León, Laura de la Torre, subraya el impacto de este recurso: «Este vehículo nos permitirá llegar a más personas y reforzar la atención en el medio rural, donde la movilidad es clave para garantizar igualdad de oportunidades». Por parte de la Fundación Alimerka, su director, Antonio Blanco, destaca la continuidad de esta colaboración: «Nuestra relación con la entidad se ha ido consolidando a lo largo de los años. Seguiremos apoyando iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias, con especial incidencia en el ámbito rural».