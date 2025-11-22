León se pone en la piel de las personas con lupus

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En el marco del XVII Curso de LES y SAF de la Sociedad Española de Reumatología, que se celebra en León los días 21 y 22 de noviembre, se ha organizado una actividad de concienciación dirigida a la población general con la colaboración de la Sociedad Castellano Leonesa de Reumatología y la Federación Española de Lupus (Felupus). De 11 a 14.00 horas, en la plaza de San Marcelo, las personas que se acerquen podrán «ponerse en la piel» de las personas con lupus y experimentar de forma simbólica algunos de sus síntomas más limitantes, y a menudo invisibles, como la fatiga, el dolor articular y la confusión cognitiva. Para ello, tendrán que realizar tres pruebas diseñadas para recrear estos síntomas.

El objetivo es que las personas que participen vivan en primera persona algunas de las dificultades que afrontan los pacientes en su día a día y visibilizar así esta patología, que va más allá de la afectación cutánea, «rash malar», ya que puede afectar a todo el organismo, dificultando la vida de quienes la padecen. El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad inmunomediada sistémica crónica. El sistema inmune reacciona de manera anómala pudiendo producir daño en múltiples órganos. Esta patología se puede presentar a cualquier edad, pero lo más frecuente es que se inicie en la juventud, por lo cual el diagnóstico precoz es sumamente importante.