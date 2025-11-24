¿Dónde es más barato comer en España? Esto es lo que cuesta de media un menú del día en Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El menú del día ha logrado contener su precio este año con un coste de 14,2 euros, un aumento del 1,5 % respecto al 2024, a pesar del encarecimiento en el coste de productos con mucha incidencia en la hostelería, como el café y la carne; en el contexto, la "preocupación" de los negocios por el auge de los preparados.

En total, el precio del menú del día en 2025 se ha situado en los 14,2 euros, frente a los 14 euros del año anterior, un alza que constata el "estancamiento" en la evolución de su precio, ha declarado el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego.

La patronal hostelera ha presentado este lunes el análisis que ha elaborado en colaboración con Edenred, en el que han encuestado a más de 2.600 negocios para conocer la evolución del menú del día.

De acuerdo a sus datos, uno de cada tres restaurantes ha congelado el precio del menú del día respecto al 2024.

Mientras que el 20 % de los establecimientos encuestados lo ha subido un 1 %; un 40 % lo ha aumentado entre un 2 % y un 3 % y solo un 10 % de los negocios ha aumentado el precio más de un 4 %.

El portavoz de la patronal ha destacado estas cifras en un contexto en el que el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas ha aumentado un 2,54 % (en septiembre, frente al mismo mes de 2024), con productos con "mucha incidencia" en el sector que han anotado alzas en su precio de hasta el 19 %, como el café.

Asimismo, la oferta del menú del día ha evolucionado a la misma velocidad que las tendencias de los consumidores, con un aumento de las opciones de medio menú, los menús ejecutivos, y logra mantener su consumo, en especial, por la incidencia del turismo en su oferta.

También se ha adaptado a las condiciones económicas de los propios negocios, con la sustitución de algunos productos, como el solomillo, por otros artículos más baratos, o el cierre del servicio en las tardes, para economizar costes laborales y de producción.

Aún así, "la relación calidad-precio es inmejorable", ha asegurado el portavoz de Hostelería de España, quien ha señalado que esta propuesta fomenta la lucha contra el desperdicio alimentario. Preocupación por el auge del listo para llevar

La subida de los precios en productos básicos preocupa a la hostelería, pero también lo hace el espacio que han ganado en el consumo diario los denominados "mercaurantes".

Para Gallego, toda competencia es buena, siempre que se haga "jugando con las mismas reglas", por lo que los restaurantes que sirven comida y tienen en sus espacios mesas y sillas deberían tener las mismas condiciones de competencia que el resto de bares.

"El restaurante que está al lado (del supermercado) afronta licencias y unos costes de producción y laborales respecto a los convenios colectivos que son superiores", por lo que están "abiertos", ha reiterado, a la competencia, pero siempre que sean actividades iguales, con unos requisitos y obligaciones "paralelas". Diferencias en el precio entre regiones

El análisis elaborado por la patronal ha revelado diferencias en el coste del menú del día dependiendo de la región por motivos como el precio del alquiler y la renta disponible de los ciudadanos.

Canarias (13 euros), Asturias (13,2 euros), y Andalucía y Murcia (13,4 euros ambas) suponen los precios más económicos, mientras que Baleares (16 euros), País Vasco (15,8 euros) y Cataluña (15,4 euros), tienen de media los precios más elevados. En Castilla y León, la cifra se queda en 14,3 euros.

Mientras que Baleares (16 euros), Extremadura (13,7 euros) y País Vasco (15,8 euros), no han subido el precio del menú del día respecto al año anterior, según ha revelado el análisis.

Por su parte, la directora de Asuntos Públicos Edenred España, Cristina Afán, ha señalado que soluciones como Ticket Restaurant son un motor para la hostelería, por lo que ha pedido actualizar el límite de exención diaria, fijado en 11 euros, para que esta herramienta siga generando valor en productos como el menú del día.

Precio medio de un menú del día en España en 2024.HOSTELERÍA DE ESPAÑA

Para José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, el menú del día “es una propuesta muy arraigada en nuestro país utilizada diariamente por cientos de miles de personas que acceden a una opción variada, saludable y equilibrada a un precio muy ajustado. El menú del día, ante la evolución de una sociedad que cada vez cocina menos, también supone un garante de nuestro acerbo culinario y gastronomía típica de cada zona”.