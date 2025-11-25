Ajo, enjuague bucal en alza

Un puesto de ajos en la feria de Santa Marina de este verano.ramiro

Una nueva investigación apunta a que el ajo podría ser una alternativa prometedora a los enjuagues bucales químicos convencionales, ya que los realizados a base de ajo ofrecen efectos residuales más duraderos que los compuestos químicos estándar.

Según han comprobado científicos médicos de la Universidad de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos), el extracto de ajo demuestra una eficacia antimicrobiana comparable a la de otros antisépticos y desinfectantes ampliamente utilizados, como la clorhexidina.

Publicado en el ‘Journal of Herbal Medicine’, el estudio sugiere que, si bien el enjuague bucal a base de ajo puede causar más molestias que la clorhexidina, ofrece efectos residuales más duraderos.

«La clorhexidina se utiliza ampliamente como enjuague bucal de referencia, pero se asocia con efectos secundarios y preocupaciones sobre la resistencia antimicrobiana —señalan los autores—. El ajo (Allium sativum), conocido por sus propiedades antimicrobianas naturales, ha surgido como una posible alternativa».

Los hallazgos se basan en una revisión sistemática de la literatura en la que los autores comparan la eficacia antimicrobiana del extracto de ajo con la clorhexidina en la práctica clínica, evaluando su viabilidad como sustituto herbal.

«En enero de 2024 se identificaron un total de 389 artículos en seis bases de datos electrónicas, y se incluyeron 13 artículos adicionales mediante la búsqueda manual de citas. Tras eliminar los duplicados y aplicar los criterios de inclusión y exclusión, solo se incluyeron cinco artículos», explican. los extractos de ajo se han investigado en diferentes contextos, como la estomatitis protésica, la desinfección de túbulos dentinarios y como medicamento intraconducto. Los hallazgos indican que concentraciones más altas de enjuague bucal con extracto de ajo demostraron una eficacia antimicrobiana frente a la clorhexidina.

La revisión reveló que la eficacia variaba según la concentración del enjuague bucal y la duración de su aplicación, lo que contribuyó a las diferencias en los resultados. Algunos estudios favorecieron la clorhexidina para mantener un pH más elevado de la placa y la saliva, mientras que otros indicaron que el extracto de ajo era más eficaz en ciertas concentraciones. El ajo puede ser más incómodo, pero sus efectos secundarios son más leves.