¿Cuánto cuesta comer en un restaurante con estrella Michelin? Menús, precios y cómo reservar en León
Cocinandos, Pablo y Mu.Na renovaron esta semana su estrella Michelin para la guía 2026
Este martes la Guía Michelin hizo entrega de sus premios más codiciados en el mundo de la cocina. La gala otorgó los galardones a los restaurantes más destacados del panorama nacional.
Aunque la provincia de León no se llevó ningún nuevo premio, los tres restaurantes que ya cuentan con una estrella revalidaron su premio. Estos son el restaurante Pablo, el restaurante Cocinandos, ambos en León capital y el restaurante Muna, ubicado en Ponferrada.
Todos estos establecimientos tienen en común el formato de su propuesta, ya que aquellos comensales que deseen disfrutar de su gastronomía podrán hacerlo a través de un menú degustación. No obstante, cada restaurante tiene una oferta diferente para sus platos y maridaje.
Para conocerlos, se puede reservar mesa desde la página web de cada restaurante.
Restaurante Cocinandos (⭐)
Para comer en el restaurante Cocinandos, hay dos opciones: optar por el menú semanal o bien decantarse por su 'gran menú'. En el caso del menú semana degustación son 85 euros, mientras que el coste del gran menú es de 140 euros. Por su duración, este último menú tiene como última hora de entrada las 14.15 para comidas y las 21.15 para cenas.
Menú degustación Cocinandos consta de:
- Paseo por el monte : boletus, perdiz y jabalí
- Pimientos,setas de cardo y yema
- Minestrone leonesa
- Cigala, puerro y hojaldre
- salmonete, angula de monte y calabaza
- lechazo iGP, patata panadera , ensalada y trompeta de los muertos
- Quesos de León con kombucha de albaricoque
- castaña del Bierzo
- manzana reineta, eneldo e hinojo
- Cecina gran reserva
- Tortilla guisada
- aseo por el monte : boletus, perdiz y jabalí
- Pimientos,setas de cardo y yema
- Minestrone leonesa
- cigala, hojaldre y puerro
- Arroz con carpacho de gamba roja
- Erizos, yemas, sabayón
- Salmonete, angula de monte y calabaza
- Buey frío-caliente
- lechazo, panadera y ensalada
- Quesos de León
- Castaña del Bierzo
- manzana reineta, eneldo e hinojo
Restaurante Pablo (⭐)
El restaurante Pablo ofrece un menú degustación cerrado por 98 euros, aunque la opción con maridaje es un extra, por lo que el precio son 56 euros extra. Los platos que incluye este menú son:
- Aperitivos
- 6 platos
- Postres
- Petit
- Este menú busca ofrecer una experiencia gastronómica con sabor a la "tierra leonesa" única a través de productos locales y de temporada.
Restaurante Mu.na (⭐)
El menú Viaje a Japón son 105€, si bien el maridaje de vinos a cargo de su sumiller Dani Giganto son 60 euros extra.
Desde el restaurante aclaran que para esta temporada tienen un 'menú vivo' que cambia cada día según el mercado para lograr la mejor materia prima y mediante la aplicación de las técnicas que "hemos aprendido a lo largo de los años".