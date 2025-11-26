¿Cuánto cuesta comer en un restaurante con estrella Michelin? Menús, precios y cómo reservar en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este martes la Guía Michelin hizo entrega de sus premios más codiciados en el mundo de la cocina. La gala otorgó los galardones a los restaurantes más destacados del panorama nacional.

Aunque la provincia de León no se llevó ningún nuevo premio, los tres restaurantes que ya cuentan con una estrella revalidaron su premio. Estos son el restaurante Pablo, el restaurante Cocinandos, ambos en León capital y el restaurante Muna, ubicado en Ponferrada.

Todos estos establecimientos tienen en común el formato de su propuesta, ya que aquellos comensales que deseen disfrutar de su gastronomía podrán hacerlo a través de un menú degustación. No obstante, cada restaurante tiene una oferta diferente para sus platos y maridaje.

Para conocerlos, se puede reservar mesa desde la página web de cada restaurante.