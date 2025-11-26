En amorosa memoria de Doireann MacDermott

Doireann MacDermott (Dublín. 1923-Barcelona. 2024), vinculada a León a través de su esposo, Ramón Carnicer, fue homenajeada este miércoles en la Universidad de Barcelona. Catedrática de Literatura de esta universidad, pionera de los estudios postcoloniales, su figura serena y su legado fueron recordados dentro de 9th AEEII Conference dedicada a la India.

Kathy Firth, Susan Ballyn y Jacqueline Hurtley, tres de sus más estrechas colaboradoras, junto a la profesora Isabel Alonso, recordaron a Doireann MacDermott con emotivas y espontáneas palabras. Las tres hablaron de la inmensa tarea realizada por Doireann y cómo las inspiró y guió abriendo nuevos campos para el conocimiento y llevando el estudio de la literatura a una dimensión universal. Destacaron su magisterio, rigor, sentido del humor y serenidad.

Doireann MacDermott nació en Dublín y sirvió en la Royal Navy durante la Segunda Guerra Mundial antes de obtener una licenciatura en inglés en la Universidad de Londres. Siguió sus estudios al otro lado del canal de la Mancha y en Ginebra conoció a Ramón Carnicer. Ambos impulsaron la Escuela de Idiomas Modernos en la Facultad de Filología de la Universitat de Barcelona. Fue la primera catedrática de Filología Inglesa en la Universidad de Zaragoza.