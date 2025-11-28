La ESA llevará a la luna a tres astronautas

Publicado por Efe Bremen Creado: Actualizado:

La Agencia Espacial Europea (ESA) sacó adelante este jueves un presupuesto de 22.070 millones de euros (25.600 millones de dólares) para el trienio 2026-2028, el mayor de su historia y al que España aportará 1.854 millones (2.150 millones de dólares), en una jornada en la que se anunció que tres astronautas europeos viajarán rumbo a la Luna. La reunión del Consejo ministerial de la ESA terminó con un resultado que el director ejecutivo del organismo europeo, el austriaco Josef Aschbacher, describió en rueda de prensa como «increíble» entre aplausos de algunos ministros y empleados de la Agencia Espacial presentes en el Centro de Congresos de Bremen.

"Ustedes han escrito historia. Lo que han hecho en Bremen es único. Es la primera vez, en comparación con otras conferencias ministeriales, que hemos alcanzado suscripciones récord y es también la primera vez que hemos alcanzado casi el nivel que el director ejecutivo propuso» a los 23 Estados miembros de la ESA, de 22.254 millones de euros, señaló Aschbacher. Al comprometerse a aportar juntos 22.070 millones de euros entre 2026 y 2028, la ESA superará en un 30,4 % los 16.923 millones de euros del trienio anterior (2023-2025).