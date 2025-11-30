La historia muda de la emigración leonesa

Publicado por Alberto Flecha Creado: Actualizado:

Mientras que en algunos puertos de América Latina el término «gallego» se consolidó como sinónimo de español, y la identidad asturiana logró institucionalizar su diáspora en casi un lobby transnacional, el vasto fenómeno de la emigración leonesa se disolvió en el silencio. León, uno de los territorios peninsulares con mayor volumen de éxodo ultramarino y un drenaje demográfico constante hasta bien entrado el siglo XX, optó por una vía contraria: la ausencia no se convirtió en memoria, sino en mudez cultural.

La fuerza de un relato es a menudo más poderosa que la realidad demográfica. Galicia y Asturias entendieron que la diáspora era la «quinta provincia», un capital social y económico a gestionar. León, por contraste, parece haber repudiado el trauma para definirse exclusivamente por la resistencia de los que se quedan, dejando de lado a una masa crítica que pudo haber redefinido nuestra tierra desde la distancia. El historiador Juan Miguel Álvarez Domínguez nos avisa, en su obra recién publicada “Semillas de León en América”, que este recuerdo fue, en efecto, privado. Los emigrantes leoneses no rompieron lazos; sus remesas levantaron escuelas, fuentes y lavaderos. Se construyó una ética íntima del retorno donde la comunidad del éxito económico devolvía parte de lo conseguido a su comunidad de origen. Sin embargo, esta generosidad individual no puede ocultar un fallo colectivo: la epopeya de la emigración quedó disuelta en anécdotas familiares, jamás siendo elevada a la categoría de mito fundacional o relato político. Una evidencia de este fracaso narrativo se encuentra en el intento más ambicioso de construirlo: el Museo de la Emigración Leonesa. A pesar de su nombre y de lo loable de su iniciativa, esta institución no llega a ser la crónica de la pérdida y la resiliencia de miles de leoneses. Es, fundamentalmente, la hagiografía de un único caso de éxito: la familia de Pablo Díez, fundador del Grupo Modelo y sus cervezas Corona en México. Al reducir el drama social de la emigración a un trofeo de prosperidad, la identidad leonesa demuestra su incapacidad para integrar la verdad incómoda de la diáspora. La narrativa no abraza la pérdida colectiva, sino solo el éxito individualizado y financieramente degustable. El silencio de la emigración leonesa no es una casualidad. Es el costo de haber elegido glorias de un pasado medieval, épico y alejado de todos sobre la dolorosa, pero estratégica, integración del dolor y de la ausencia de miles y miles de los nuestros.