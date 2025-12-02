Falta espacio en León para tanto empeño

Las personas con discapacidad se hacen visibles un año más en una gala en cuya preparación vuelvan todo su esfuerzo durante meses. El arte diverso se ensaya en los centros dependientes de la Diputación y se muestra en el centro de la cultura de León, el Auditorio de León. Ellos son los protagonistas un año más, como sus reivindicaciones, que, pese a los avances, son insuficientes. Usuarios de la residencia de mayores Santa Luisa, Sagrado Corazón, Centro Cosamai y Nuestra Señora del Valle, trabajan desde septiembre en la preparación de una gala que se celebra esta tarde a las 18.00 horas. Sobre el escenario se verá la muestra de su trabajo, pero en el patio de butacas solo estarán disponibles cuatro asientos adatados para sillas de ruedas para ellos y una en el escenario. «Que amplíen las plazas para personas con discapacidad» o «que arreglen las aceras que están en mal estado y se atascan las sillas de ruedas», son algunas de las reivindicaciones de los protagonistas de un día que vuelve a ser el altavoz para pedir libros de texto de lectura fácil, más aparcamientos para personas con discapacidad y de un tamaño adecuado a los vehículos adaptados y adaptación de los exámenes de las oposiciones.

Usuarios de Santa Luisa en los ensayosDL

El Auditorio se llenará de los representantes de las entidades que trabajan con personas con discapacidad y estos, a su vez, reclaman más servicios y prestaciones sociales que atiendan sus necesidades para que puedan desarrollar su personalidad y plena inclusión. En la provincia de León hay 36.831 personas con discapacidad, de las cuales 17.138 son mujeres y 19.693 son hombres. La mayoría tienen una discapacidad física (21.429), otras 3.846 padecen una discapacidad intelectual, 5.162 una enfermedad mental, 2.409 una discapacidad visual, 3.103 discapacidad auditiva y 6 sordoceguera, según los últimos datos de la Gerencia de Servicios Sociales.

Un momento de los ensayos.DL

Choni Reguera Rodríguez es usuaria del centro Sagrado Corazón. Tiene 68 años y hoy se mete en el papel de Julia Roberts en la escena de la boutique de Pretty Woman. Es una de las protagonistas de la película Una historia de cine, que se proyectará hoy en el Auditorio con la colaboración de Imagina León. En el escenario estarán medio centenar de personas usuarias de los cuatro centros de la Diputación. Choni leerá el miércoles parte del manifiesto en el acto institucional. «No pido nada para mí, que inviertan el dinero para los niños que menos tienen», dice esta mujer que prepara un libro de recetas ilustrado.