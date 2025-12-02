Diario de León

Falta espacio en León para tanto empeño

Las personas con discapacidad critican la escasez de plazas adaptadas que, como las cuatro del Auditorio de León, donde se celebra hoy la gala por el Día Internacional, son insuficientes

Usuarios de los centros de discapacidad en los ensayos previos a la gala que se celebra hoy.

Usuarios de los centros de discapacidad en los ensayos previos a la gala que se celebra hoy.dl

Las personas con discapacidad se hacen visibles un año más en una gala en cuya preparación vuelvan todo su esfuerzo durante meses. El arte diverso se ensaya en los centros dependientes de la Diputación y se muestra en el centro de la cultura de León, el Auditorio de León. Ellos son los protagonistas un año más, como sus reivindicaciones, que, pese a los avances, son insuficientes. Usuarios de la residencia de mayores Santa Luisa, Sagrado Corazón, Centro Cosamai y Nuestra Señora del Valle, trabajan desde septiembre en la preparación de una gala que se celebra esta tarde a las 18.00 horas. Sobre el escenario se verá la muestra de su trabajo, pero en el patio de butacas solo estarán disponibles cuatro asientos adatados para sillas de ruedas para ellos y una en el escenario. «Que amplíen las plazas para personas con discapacidad» o «que arreglen las aceras que están en mal estado y se atascan las sillas de ruedas», son algunas de las reivindicaciones de los protagonistas de un día que vuelve a ser el altavoz para pedir libros de texto de lectura fácil, más aparcamientos para personas con discapacidad y de un tamaño adecuado a los vehículos adaptados y adaptación de los exámenes de las oposiciones.

Usuarios de Santa Luisa en los ensayos

Usuarios de Santa Luisa en los ensayosDL

El Auditorio se llenará de los representantes de las entidades que trabajan con personas con discapacidad y estos, a su vez, reclaman más servicios y prestaciones sociales que atiendan sus necesidades para que puedan desarrollar su personalidad y plena inclusión. En la provincia de León hay 36.831 personas con discapacidad, de las cuales 17.138 son mujeres y 19.693 son hombres. La mayoría tienen una discapacidad física (21.429), otras 3.846 padecen una discapacidad intelectual, 5.162 una enfermedad mental, 2.409 una discapacidad visual, 3.103 discapacidad auditiva y 6 sordoceguera, según los últimos datos de la Gerencia de Servicios Sociales.

Un momento de los ensayos.

Un momento de los ensayos.DL

  Choni Reguera Rodríguez es usuaria del centro Sagrado Corazón. Tiene 68 años y hoy se mete en el papel de Julia Roberts en la escena de la boutique de Pretty Woman. Es una de las protagonistas de la película Una historia de cine, que se proyectará hoy en el Auditorio con la colaboración de Imagina León. En el escenario estarán medio centenar de personas usuarias de los cuatro centros de la Diputación. Choni leerá el miércoles parte del manifiesto en el acto institucional. «No pido nada para mí, que inviertan el dinero para los niños que menos tienen», dice esta mujer que prepara un libro de recetas ilustrado.

Una espera de casi 10 meses para ser valorados

Las personas con discapacidad en Castilla y León esperan entre siete y diez meses para ser valoradas, frente a los más de doce en Galicia y Andalucía. Además, en la Comunidad más del 95% de las citas para atender a las personas que requieren de la evaluación fueron presenciales. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) presentó ayer en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra mañana 3 de diciembre, el informe parcial Evaluación participativa del Nuevo Baremo de la Discapacidad: hacia una inclusión más eficaz, que analiza el proceso de aplicación del Real Decreto 888/2022, vigente desde abril de 2023. El estudio, basado en más de 1.000 testimonios de personas con discapacidad, familiares y personal técnico de entidades, pone de manifiesto que, persisten graves problemas estructurales que afectan a la calidad, la consistencia y la correcta aplicación de la normativa. Según el informe, casi la mitad (48%) de las personas valoradas con el baremo espera más de un año, con especial incidencia en Galicia y Andalucía, donde los retrasos han aumentado entre 18 y 23 puntos porcentuales en comparación con los datos correspondientes a 2023. DesigualdadesCocemfe alertó además de importantes desigualdades territoriales en la aplicación del baremo. En comunidades como la Valenciana, menos de la mitad de las citas fueron presenciales, y hasta el 45 %ose resolvieron únicamente mediante informe facultativo, sin valoración directa, lo que genera desconfianza y percepciones de injusticia. El estudio refleja una tendencia sostenida a la baja en los grados de discapacidad reconocidos desde la entrada en vigor del baremo. El porcentaje de personas con una valoración inferior al 33 % ha aumentado del 33% al 40 %, lo que, según Cocemfe, limita el acceso a derechos, prestaciones y apoyos esenciales.Las resoluciones definitivas han descendido del 79 al 69% lo que indica un mayor número de expedientes sujetos a revisión.
