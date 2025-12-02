Jorge Olcina en León: «La polarización y el negacionismo ponen en riesgo el planeta"

España afronta grandes retos territoriales y ambientales como consecuencia del cambio climático. Jorge Olcina Cantos, experto en climatología y riesgos naturales de la Universidad de Alicante, abordó este lunes en León, Los retos geográficos locales, conferencia que cierra el ciclo de las jornadas organizadas por la Fundación Carolina Rodríguez en el XVIII Curso de Actualidad Científica y Cultural.

-¿A qué retos se enfrenta España?

-El más importante es el cambio climático, un proceso que va más acelerado de lo que señalaban los modelos a comienzos de siglo y que notamos con veranos más calurosos, precipitaciones irregulares y eventos extremos. En segundo lugar, es el agua. León no tiene esos problemas, pero hay zonas de España en las que no está garantizada, como el Mediterráneo o Canarias, donde se ha hecho un uso intensivo por encima de las capacidades de regeneración natural. Los grandes trasvases de agua cada vez serán más difíciles de realizar y de mantener. España tendrá que apostar por la reutilización de agua. El tercero es la degradación del suelo y la desertificación. Tenemos un 42% del territorio en una fase avanzada de degradación. El siguiente reto es la costa, que se ha convertido en un objeto de deseo para la política. Las comunidades con gobiernos no progresistas intentan hacerse con el control y la gestión del dominio público marítimo y terrestre. Y por último, los extremos atmosféricos como inundaciones, sequías y calor extremo, que provocan pérdidas de vidas humanas y económicas.

-¿La polarización política y el negacionismo son un riesgo para el planeta?

-Sí. Es negar lo evidente. La ciencia nos señala que hay procesos que ya están iniciándose y no se puede esconder la cabeza y hacer una vuelta atrás, dejando sin fondos a políticas de mitigación o adaptación al cambio climático. Las redes sociales en algunos casos se convierten en medios de difusión de mentiras, bulos y posturas negacionistas que hacen daño al funcionamiento de la sociedad. Lo que no hagamos ahora lo pagaremos en el futuro en forma de pérdida económica y vidas humanas.

-¿Estamos todavía a tiempo?

-España, en el contexto europeo, va tarde. Hay países de Europa que llevan décadas activando medidas de mitigación o actuación y aquí hemos comenzado hace poco tiempo. Tenemos una Ley de Cambio Climático desde el año 2021 y, por tanto, estamos arrancando en la planificación ordenada para reducir el impacto.

-Las cumbres para el clima resultan siempre un fracaso

-Soy muy crítico con eso. Esa ‘obligación’ de hacer una cumbre anual reuniendo a mandatarios y organismos con resultados nulos o pobres genera desconfianza. Sería mejor esperar a acuerdos previos que puedan ser adoptados por el conjunto de países y ratificarlos internacionalmente.

-¿Qué es lo más urgente? ¿por dónde hay que empezar?

-Lo más urgente es reconocer que el proceso progresivo del calentamiento es el problema más importante al que se va a enfrentar la humanidad este siglo. La sociedad tiene que asumir dónde estamos y las administraciones aplicar las políticas de adaptación. Hemos empezado cambiando el modelo energético, que nos está costando esfuerzos y dinero, pero ahora es el momento de adaptar las actividades económicas como la agricultura y turismo, verdear las ciudades, dotarnas de alcantarillados que asuman las lluvias intensas que están cayendo, y un diseño más eficiente de energía y agua.

-¿El negacionismo puede llevar a la ruina económica?

-Puede incrementar unas pérdidas económicas que ya se registran por estas manifestaciones extremas del clima y por la pérdida de vidas humanas por el calor con una media de 1.500 personas que pierden la vida en nuestro país. El negacionismo es una creencia y la ciencia trabaja con evidencias.