Los bomberos de León, con la causa del niño Guzmán

Guzmán, el niño protagonista del calendario solidario, acompañado del alcalde de León, José Antonio Diez; sus padres, el jefe de Bomberos, Omar Álvarez; el concejal de Bomberos, Álvaro Pola; el bombero y autor de las fotografías Luis Canal, y la directora de Marketing de Editorial MIC, Benita Espadas.DL

Los bomberos han elegido a Guzmán Fernández Díaz-Caneja como protagonista del calendario solidario de este año. Todos los beneficios del calendario, que ya se puede comprar a un precio de 10 euros en el parque de Bomberos, irán destinados a la investigación de la enfermedad y algunos gastos de los desplazamientos a Barcelona, donde recibe tratamiento.

Los 300 calendarios, con fotografías del también bombero y fotógrafo Luis Canal, están protagonizados por el niño, fotografiado en cuatro sesiones en los escenarios elegidos por él mismo. "Guzmán nos lo puso fácil".

La Asociación Síndrome Hiper IGM 'Los colores de Guzmán', creada por los padres del niño leonés para sensibilizar y obtener fondos para la investigación, ya ha donado 4.000 euros a una fundación que lleva el nombre de la enfermedad que tiene una investigación abierta en Milán.

El jefe de Bomberos agradeció a sus compañeros la participación en este calendario y ensalzó la labor llevada a cabo durante los incendios de este verano y el apagón eléctrico.

El alcalde de León, José Antonio Diez, destacó no sólo la importancia de este calendario para avanzar en la investigación, "sino también para los cuidados".