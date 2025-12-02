Los retos gradados en el calendario

El año siempre comienza con nuevos retos. Algunos son realizables y otros más ambiciosos. Ambiciosos son los retos que tienen por delante la familia de Guzmán Fernández Díaz-Caneja, el niño leonés afectado con el Síndrome Hiper IGM, una enfermedad rara que ha llevado a sus padres a crear una asociación para recaudar fondos para la investigación. Para apoyar esta causa y recaudar fondos, los bomberos de León ha decidido dedicar este año el calendario solidario de 2026 a este proyecto. El dinero recaudado se destinará a la Fundación síndrome Hyper IgM de Nueva York, que tiene abierta una investigación sobre esta enfermedad en Milán. También ayudará a sufragar los gastos de desplazamientos de Guzmán y su familia a Barcelona donde recibe atención en el Hospital Vall d’Hebron.

En la presentación del calendario estuvieron el jefe de Bomberos, Omar Álvarez; el concejal de Bomberos, Álvaro Pola; el bombero y autor de las fotografías Luis Canal, y la directora de Marketing de Editorial MIC, Benita Espadas.

Reto deportivo es el que se impusieron el grupo de corredores de ‘A Santiago Contra el Cáncer’, que desde hace 15 años organiza una carrera de relevos hasta Santiago de Compostela para recaudar fondos para la investigación. Este año han utilizado las fotografías del último reto este verano, con la participación de casi 80 personas, para publicar un calendario y recaudar más fondos para destinar a la AECC León, que en todos estos años ha recibido del grupo de corredores 404.600 euros.

El presidente de la Asociación Contra el Cáncer de León, Estanislao de Luis Calabuig, agradeció la apuesta de este año y equiparó el dinero recaudado al trabajo de un investigador contra el cáncer durante 250 meses.

El 100% de la recaudación irá destinada a la AECC León, que destinará a los programas de atención a los pacientes, prevención, ayuda psicosocial e investigación oncológica, un empeño en el que han colaborado para el calendario los corredores que se involucran en el proyecto.