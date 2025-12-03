Esta ha sido la canción más escuchada por los españoles este año, según el Spotify Wrapped 2025

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El fenómeno musical de Spotify Wrapped 2025 ha dictado sentencia, y el panorama musical español tiene un claro vencedor: el artista canario Quevedo. Aunque las búsquedas indican que Bad Bunny se lleva el título global, Quevedo ha conquistado los oídos españoles, situándose en el podio de los artistas más escuchados y, muy probablemente, con uno de sus éxitos más sonados como la canción más reproducida del año en el país.

El anuncio de Spotify Wrapped, que tradicionalmente llega a principios de diciembre, revela que la mezcla de ritmos urbanos, pop y el inconfundible sonido que ha impulsado a Quevedo se ha afianzado como la banda sonora predilecta de los oyentes españoles durante todo 2025. Temas con un ritmo pegadizo y letras que han resonado profundamente, como sus recientes sencillos o colaboraciones, han garantizado su presencia constante en el top nacional.

El ascenso de Quevedo no solo se limita a España. A pesar de que Bad Bunny ha revalidado su título de artista más escuchado a nivel mundial por cuarto año consecutivo, la fuerte presencia de Quevedo en las listas nacionales, superando a gigantes internacionales, subraya la creciente relevancia del talento local en la era del streaming.

Otros artistas han marcado el año, con Bad Bunny repitiendo como el artista más escuchado del mundo, consolidando el dominio del género urbano. En el plano femenino, a nivel global, figuras como Taylor Swift y The Weeknd completan el top, mientras que la artista española Rosalía sigue siendo una de las más reproducidas, al igual que Rels B como el español más escuchado fuera del país.

El Spotify Wrapped se ha convertido en uno de los eventos anuales más esperados en la cultura digital, funcionando como un resumen personalizado del consumo musical de cada usuario y generando una ola de contenido viral en redes sociales. La plataforma sueca no solo celebra el talento de los artistas, sino que consigue una notoriedad de marca masiva gracias a este fenómeno de difusión orgánica.

Mientras los usuarios de toda España comparten con entusiasmo sus estadísticas personales, el debate sobre el reinado de Quevedo en 2025 confirma que, un año más, el género urbano y la música en español mantienen un control férreo sobre el hit parade del país.