Alas para las personas con discapacidad en León

El Día de la Discapacidad se celebró bajo la marquesina de la vieja estación del ferrocarril.ángelopez

Una quincena de entidades sociales dedicadas a personas con discapacidad alzaron la voz en León este miércoles para reclamar derechos efectivos, inclusión y eliminación de barreras no sólo físicas sino también cognitivas.

«Las personas con discapacidad tienen derecho a servicios y prestaciones sociales para satisfacer sus necesidades y su inclusión en la sociedad como recoge el artículo 48 de la Constitución Española», señaló Ascensión Guerra, en nombre de los centros de la Diputación.

«La discapacidad no nos limita, nos impulsa a mostrar de qué estamos hechos», señaló Ana Alonso en nombre de Activos y Felices. Las personas con discapacidad lanzaron mensajes de empoderamiento y también reclamaron un cambio de mirada en la sociedad.

«Lo que debilita a una comunidad no es la diversidad, sino la exclusión y la apatía», subrayó para solicitar «un entorno inclusivo y profundamente humano».

María del Mar Cano, de Párkinson León, relató su experiencia con las personas con discapacidad. «Aprendes a mirar y a escuchar de otra manera», señaló porque «la discapacidad a veces se ve y a veces no se ve». «Ojalá más gente tuviera ese superpoder para conseguir una sociedad más justa», concluyó.

Esther Pérez, de Salud Mental León, se refirió a la primera estrategia de salud mental del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas y recordó que el objetivo es «mejorar la salud mental de la población y atender a las personas con problemas desde el respeto a los derechos humanos y con apoyos».

Amidown-Down León focalizó sus reclamaciones en el derecho a la educación, del artículo 27 de la Constitución y en concreto a la educación inclusiva: «La educación especial es una elección, no una obligación», recalcaron.

En garantizar este derecho a las personas con síndrome de Down, «es cierto que hemos avanzado por una escuela inclusiva, pero hay mucho que hacer. En Primaria falta profesorado especializado y no especializado», recalcaron.

«En Secundaria nos ponen un techo y en la etapa posobligatoria es una locura: No tenemos ningún apoyo y se nos cierran prácticamente todas las puertas, denunciaron. La educación, concluyeron, es imprescindible para desarollarse como ciudadanos de pleno derecho.

«Ser discapacitado no es una desgracia, es una manera de aprender a sacar lo mejor de uno mismo. Con el esfuerzo y el apoyo de nuestro alrededor podemos ser invencibles», reivindicó Antonio José Navarro, de Aldis Salud Mental León.

Marco Antonio Ruiz y Lucía Collado, de Aspace León, abundaron en el derecho reconocido en el artículo 49 de la Constitución. «Una sociedad justa elimina barreras y garantiza la participación plena de todas las personas», advirtieron. Reclamaron también que se eliminen prejuicios y se facilite a las personas con discapacidad «elegir cómo vivir y con qué apoyos» porque «la discapacidad no define a nadie, lo hacen sus sueños».

Melody y Jordan del colegio de educación especial Sagrado Corazón recalcaron que «ser persona es nuestra capacidad» y, en un tono poético, añadieron: «Déjame contarte un secreto a voces sobre aquellos sin voces; déjame sin manos para enseñarte a sentir, aprender y vibrar».

Autismo León incidió en la educación inclusiva, «no es un favor», mientras que Proyecto Convivo reclamó el derecho a la dignidad y el desarrollo de las personas, el derecho a ser respetadas y a poder decidir sobre su vida.

Desde la Once proclamaron que el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, debe ser una jornada para lanzar mensajes positivos. El CRE de San Andrés también incidió en este día debe elogiar los esfuerzos personales para superar barreras este año y recoger energía para continuar el siguiente. «La igualdad es un dercho, la inclusión es integrarnos sin paternalismos, con libre elección en nuestras decisiones. Nada de nosotros, sin nosotros». La Asociación de Personas Sordas de León hizo un alegato de la lengua de signos y de la comunicación como la base de todos los derechos.

El alcalde de León, José Antonio Diez, agradeció la labor que realizan las asociaciones en el ámbito de la discapacidad en León. «Somos conscientes de que, sin vuestra labor, tarea, profesionalidad y dedicación, la calidad de vida de todas las personas afectadas no sería la misma», destacó. Rumballet, la Mayorteca y una degustación de chocolate calentito pusieron la guinda festiva a los actos del Día Internacional de la Discapacidad.

Nela Rebollo, la aliada de las personas con discapacidad en León, se jubila Treinta y ocho años en el Ayuntamiento de León, quince dedicados al departamento de Discapacidad, son la hoja de servicio de Marianela Rebollo, una funcionaria muy querida por los colectivos leoneses. La concejala de Bienestar Social, Vera López, quiso dedicarle una despedida especial en el que será su último Día Internacional de las Personas con Discapacidad como empleada municipal.



«Ha sido un placer trabajar con ellos, he aprendido que todos somos diversos y cada uno tenemos nuestras capacidades», señaló Nela. Deja un balance de avances y una alerta ante algunos retrocesos. Los Ceas se han hecho accesibles, con cartelería táctil y visual, y se han creado documentos en lenguaje fácil. Las comisiones de accesibilidad y sensibilización, ocio y tiempo libre y el equipo técnico han sido sus baluartes. La labor debe continuar. «Queda mucho tajo», adelantó.