Los 101 años de Antonina en Rabanal de Fenar

Antonina Morán Valle, de Rabanal de Fenar (La Robla), cumple 101 años. La segunda de cuatro hermanos, e hija de Andrés e Isabel, su infancia transcurrió en una época en la que la escuela era un lujo, pero ella tuvo un maestro privilegiado: su abuelo Manuel, que le enseñó a leer, escribir y manejar las cuentas con la paciencia de quien sabe que esos conocimientos le servirían para toda la vida. A los ocho años dejó atrás la niñez para marchar a servir a La Robla, a casa del Tío Toriello. Después vendrían Olleros y Palazuelo de Torío, destinos distintos unidos por el mismo trabajo temprano que marcaba a tantas niñas de su generación.

A los 32 años se casó con Victorino Liberato. Juntos formaron una familia breve en número, pero intensa en afecto. Tuvieron dos hijos: una niña que murió al nacer y un niño, Juan Andrés, que sería el pilar de su vida adulta.

Con el paso de los años llegaron también dos nietos, Víctor y Nerea, y un bisnieto, Izan, pequeño heredero de una larga historia familiar. La vida de Antonina fue la vida del campo: una sucesión de labores tan cotidianas como imprescindibles. Lavó en el río, trilló bajo el sol, aró la tierra y coció pan en el horno casero, ese pan con un aroma de antes que ya pocos saben hacer.

Con 101 años de historia a la espalda, continúa viviendo en su casa de Rabanal, arropada por los cuidados de su hijo Juan Andrés. Entre recuerdos y fotografías, se mantiene como un testimonio vivo de otra época con el temple y la lucidez de quienes han atravesado el tiempo sin perder la raíz.