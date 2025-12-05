La búsqueda de Mari Trini y su hija continúa

El último resto de la chatarra que había en la balsa de Berbes.i. cueli

Ni el coche era de Antonio da Silva ni en la balsa de Berbes había restos humanos. Pero la búsqueda de María Trinidad Suardíaz y su hija Beatriz no se morirá. «La desaparición de María Trinidad Suardíaz y su hija data de hace 38 años si bien la Policía Nacional mantiene abierta la investigación en su empeño por no dejar ningún caso sin resolver", subraya la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

"La reactivación de esta búsqueda en la zona era una de las hipótesis que se contemplaban, pero no ha dado como resultado el hallazgo de ningún resto humano, por lo cual la Policía Nacional continuará con otras líneas de investigación, asegura.

La operación conjunta con la Unidad Militar de Emergencias en esta parroquia de Ribadesella se realizó en cumplimiento del mandato del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, mediante auto del pasado 28 de octubre a partir de un informe que presentó el GEO (Grupo de Operaciones Especiales).

«El drenaje y vaciado de la balsa permitió determinar que no existían restos humanos en el lugar y el vehículo descubierto fue descartado, por no coincidir con los modelos relacionados con la investigación», señala la nota de la Policía Nacional.

Una vez finalizada la misión, la balsa quedó despejada del operativo y la UME se retiró desde la base en el polideportivo de Ribadesella hasta su base en León. El vaso que se extiende a los pies de la bocamina de la antigua explotación de fluorita ya empezaba a cubrirse de agua a primera hora de este jueves.

Sobre la zona en la que trabajaron los especialistas acuáticos quedó solo un resto de una chapa, muy corrompida, como comprobó Diario de León, que podría corresponderse con los pedazos del coche extraídos y examinados por la Policía Científica.

La operación, iniciada el martes 2 de diciembre a las 8.00 horas, desplegó un amplio dispositivo de unidades especializadas de la Policía Nacional como son el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (Goit) dependiente del área técnica de la División Económica y Técnica, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Dirección Adjunta Operativa, Comisaría General de Policía Judicial y Comisaría General de Policía Científica.

Por parte de la Jefatura Superior de Asturias participaron miembros del Equipo Desactivación Explosivos (Tedax), Área de Medios Aéreos (drones), y servicio de Prensa, finalmente por parte de la Comisaría Local de Gijón la Udev (Unidad Delincuencia Especializada y Violenta) y la Unidad de Prevención y Reacción. «Todas las unidades han trabajado de forma coordinada para avanzar en la búsqueda», subraya el comunicado.

«Un papel fundamental lo desempeñó el Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (Biem V), de la Unidad Militar de Emergencias (UME)», añade, «debido a la complejidad de los trabajos técnicos». Sus efectivos instalaron dos bombas hidráulicas de gran potencia y cinco auxiliares, lo que permitió evacuar prácticamente toda la balsa pese a las enormes dificultades derivadas del lodo y sedimentos acumulados. La operación fue posible gracias a los trabajos previos de la Policía Nacional con la participación del Principado de Asturias, Ayuntamiento de Ribadesella, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y el Regimiento de Infantería «Príncipe» Número 3 con sede en Noreña. Las reuniones y estudios técnicos fueron coordinadas por la Delegación del Gobierno en Asturias.

