Una medalla en la que brillan 15 años de altruismo con León

Fernando García pudo ponerse en pie para recibir su medalla y diploma de manos del concejal Álvaro Pola.VIRGINIA MORÁN

Quince años de voluntariado en la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de León pesan en la medalla que desde este martes lucen Inés Bardón, Marta García, Valentín Calzado y Fernando García.

Eventos deportivos, fiestas y emergencias conforman el abanico de servicios que han prestado durante estos tres lustros, con una pandemia de por medio en la que fueron un puntal de los cribados masivos, la vacunación y la atención a domicilio de las personas más vulnerables.

Valentín Calzado, albañil de profesión, ha dedicado hasta 400 horas anuales a esta labor altruista. Carreras, partidos de la cultural y fiestas como la de la Cerveza de Carrizo de la Ribera son algunos de los dispositivos que más recuerda.

«Me metí en Protección Civil porque me gusta ayudar a la gente», asegura este leonés. Uno de los servicios de los que se siente más orgulloso Calzado tuvo que ver con un incidente de una marcha cicloturista en la capital. «En la calle Miguel Castaño, un turismo vino a toda velocidad y se estrelló contra una farmacia y el conductor se dio a la fuga. Gracias a que cogí la matrícula, le localizaron», relata el voluntario.

Hubo dos momentos muy emotivos. Cuando Fernando García, un voluntario con discapacidad por esclerosis múltiple, se levantó para recibir su medalla y el diploma, ayudado por otro compañero de la agrupación y al entregar la distinción, a título póstumo, a una familiar de Jorge Valbuena, quien fue miembro de la agrupación desde 2008 y falleció en el mes de septiembre.

El acto, presidido por el alcalde, José Antonio Diez, y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha servido también para reconocer la colaboración de la Unidad de Atención a la Familia de la Policía Local por su “servicio especializado en atención a los colectivos más vulnerables logrando una total aceptación social y reconocimiento”.

Esta unidad está compuesta por el Grupo de Menores Paídos; el Grupo de Atención a Mujeres Gamu; y el Grupo de Mayores Grume. El alcalde ha destacado que la colaboración de estos grupos es “total” con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y que fue “fundamentalmente en la durísima etapa de la pandemia cuando se llevaron a cabo distintos programas conjuntos de protección a colectivos vulnerables”.

La Agrupación de Protección Civil de León cuenta con unos 80 voluntarios y voluntarias y realiza una media de 50 intervenciones mensuales, entre preventivos, de vigilancia, de asistencia y de colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado o con las distintas concejalías municipales”, destacó el alcalde, José Antonio Diez. Una labor “que abruma por las horas que se dedican a servir altruistamente a los demás y, en especial, a esas personas vulnerables que dependen de la acción de una persona voluntaria para cosas esenciales como ir al hospital”, explicó.

Omar Álvarez, jefe de la Agrupación, destaca la formidable preparación de la agrupación leonesa que cuenta con perfiles muy variados y con una formación sanitaria y para actuar en eventos masivos «muy completa». León da cobertura a otros municipios que carecen de este voluntariado. El acto, que contó la presencia de la directora general de Protección Civil y Emergencias de la Junta, Irene Cortés, se cerró con el solemne canto del himno a León.

En 2026, la agrupación de Protección Civil cumple sus 25 años de andadura y servicio a León y provincia.