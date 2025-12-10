Fundaspe premia al Ayuntamiento de León

La concejala de Bienestar Social, en el centro, recibió el distintivo de manos de Martín Manceñido, presidente de Fundaspe.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha sido reconocido este martes con el Premio Nacional Fundaspe 2025 por la labor y el trabajo de las entidades y asociaciones que colaboran con esta entidad que promueve la donación altruista de sangre, plasma, médula ósea y órganos para trasplantes. «

Gracias, de corazón, por este Galardón Nacional", señaló la concejala de Bienestar Social, Vera López al recoger el premio. "Es más que una ceremonia, es un recordatorio poderoso de lo que somos capaces de construir si ponemos la vida, la dignidad y la generosidad en el centro de nuestras acciones», aseguró.

Del mismo modo, Vera López ha recordado que el Ayuntamiento de León colabora de forma estrecha con Funsape con el objetivo de “mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas”. “Para la ciudad de León es un orgullo que su Sede Nacional se encuentre precisamente en nuestro municipio. Ese vínculo no es casual: es fruto de años de trabajo compartido, de apoyo mutuo y de una visión común sobre la importancia de cuidar a las personas, especialmente a quienes más lo necesitan”, ha añadido.

Además del Ayuntamiento de León Fundaspe ha reconocido la labor del Senado; la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII; Marta Blázquez, redactora de RTVE; Roberto J. Roig, hematólogo; Juan Antonio Rojas, profesor y diputado; Jesús Pachón, donante de sangre; Moisés Aparici, divulgador; y Antonio Mancera, divulgador.