Relevo en el colegio de veterinarios

Las elecciones en el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León han aupado a la presidencia del órgano colegiado al veterinario leonés Álvaro Borge de Castro, que encabezaba una de las dos listas dispuestas a ocupar la Junta directiva del Colegio tras anunciar Luciano Díez Díez, presidente hasta ahora.

En la junta directiva están con Borge de Castro como secretaria Patricia Combarros, vicesecretaria Cristina Muñoz y vocales Eva González, María del Pilar Rúa, Antonio Manuel Rodríguez, Plácido Fresco e Ignacio Otero.

El nuevo presidente ha querido, en primer lugar, “reconocer la labor y dedicación a la profesión” de Luciano Díez Díez, que abandona la presidencia de la institución tras 12 años al frente del Colegio de León y 9 años como presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, un cargo que ha ocupado hasta el pasado septiembre. Borge de Castro ha puesto en valor “su amplia trayectoria profesional, su capacidad como interlocutor” así como las “horas dedicadas a defender y representar a la profesión, robadas a la vida privada y familiar”. Luciano Díez es licenciado en Veterinaria por la Universidad de León, funcionario del Ministerio de Sanidad del cuerpo de Veterinarios Titulares y coordinador de Demarcación Veterinaria de Salud Pública en la Consejería de Sanidad.

Por su parte, el nuevo presidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León, Álvaro Borge de Castro, es licenciado en Veterinaria por la Universidad de León en el año 2000, con estudios de doctorado en Medicina y Cirugía Animal. Actualmente ocupaba el cargo de Secretario del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria, posición que le ha permitido participar en la defensa de la profesión veterinaria en la provincia.

Borge de Castro ejerce como Veterinario Coordinador en los Servicios Oficiales de Salud Pública del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León, es profesor asociado en el Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León y formador del diplomado en Salud Pública de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III.

Comprometido con la ciencia y la investigación, es el vocal de Castilla y León en la junta directiva de la Sociedad Científica de Salud Pública Veterinaria (AVESA) y miembro del Comité Científico Interno del Instituto de Investigación Biosanitaria de León (Ibioleón), en el que es responsable del área “una salud”. A lo largo de su carrera, ha ejercido cargos como jefe de la Sección de Protección de la Salud en León, jefe de Control Sanitario de Alimentos en Origen, así como coordinador del Grupo de Trabajo de Bienestar Animal a nivel nacional.