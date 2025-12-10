Martínez Ros en León: «Falta interés para proteger al toro de lidia"

Publicado por Carmen León Creado: Actualizado:

La doctora en Veterinaria Paula Martínez Ros, profesora de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, ingresó este miércoles en la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León con un discurso sobre La Tauromaquia en la encrucijada en el que expuso ampliamente la problemática que rodea actualmente en España al sector taurino y su entorno. La nueva académica señaló a «una serie de causas exógenas y endógenas que pueden influir negativamente en su continuidad».

En el acto, celebrado en el el Paraninfo Gordón Ordás de la Universidad de León, destacó como causas exógenas de esta desafección por la fiesta, «los frecuentes ataques que recibe la fiesta actualmente a nivel político, debido al auge que han tomado los partidos abolicionistas y antitaurinos». Señaló que el predominio de una sociedad eminentemente urbanita y alejada del campo «ha podido influir en el desconocimiento mayoritario que existe actualmente sobre la fiesta taurina y su raigambre cultural y social».

Bienestar animal

También calificó de «errónea interpretación» la que muchos tienen del concepto de bienestar animal «sin saber diferenciar entre mascotas y animales de producción». Dentro de los factores endógenos, la principal causa que según la nueva académica compromete el futuro de la fiesta hay que buscarla «en la falta de compromiso e interés por parte del sector profesional taurino para proteger la raza de lidia en toda su pluralidad y garantizar la integridad del toro como base de la autenticidad, que debe ser la seña de identidad de la tauromaquia». Finalmente, Martínez Ros destacó en su discurso, como una tendencia muy positiva, la integración de los jóvenes en la tauromaquia, «fundamental para conseguir un necesario relevo generacional y que no se producía desde hacía muchas décadas».