Felicidad cumple cien años leyendo Diario de León

Cien años bien merecen una sorpresa y a Felicidad se la ha dado una amiga. No fue por una llamada de teléfono ni por wasap. Ni siquiera por una tarjeta postal. Fue a través de una Carta al Director que le dedicó María Ángeles Machado en el rotativo decano, que va camino de cumplir los 120 años.

A Felicidad le gusta leer el periódico todos los días y lo hace a conciencia, aunque se suele saltar las páginas de Deportes (dice que no entiende).

Felicidad Calvete Merayo nació el 11 de diciembre de 1925 en Albares de la Ribera, en la comarca del Bierzo. Se casó con Pedro Feliz Calvete, un hombre del pueblo que se enganchó a la mina. Con Pedro tuvo la dicha de tener tres hijos, Esperanza, Rubén y Josefina, y la desdicha de que la enfermedad de la mina se lo llevara demasiado pronto.

Felicidad enviudó y salió adelante con la agricultura y las vacas que tenía, porque la pensión era pequeña y es de las mínimas, “no como las de los mineros de ahora”, señala su hija Esperanza.

Hasta los 90 años vivió en su pueblo. Hace diez años vino a León con Esperanza. Felicidad lee todo lo que cae en sus manos y el periódico es de sus lecturas preferidas. Antes también escuchaba la radio. Con un pequeño aparato transistor iba a la huerta a sembrar patatas y lechugas. Y no le hacía ascos a la televisión, pero desde que empezó a perder audición el periódico es su ventana al mundo.

Felicidad tiene un sueño pendiente y es de altura. Quiere viajar en avión con su nieto, que es piloto. Sería su estreno en el aire. “A ver si se le arregla”, dice su hija. Ella animada está y más desde que ayer pasó el rubicón del centenario, uniéndose a los casi 400 leoneses que superan esta edad.

En la familia Feliz Calvete fue un día de doble celebración. Esperanza, la mayor de sus hijos, cumplió los 75 el mismo día que Felicidad los 100. La familia se reunió en una comida entrañable después de asistir a una misa en la parroquia de San Froilán, para agradecer la longevidad y la buena salud. No faltó el recuerdo de Pedro y Josefina, la hija pequeña, que se fueron antes de tiempo.

En La Rectoral leyó la carta de su amiga María Ángeles Machado. Una lágrima se le escapó de la emoción.