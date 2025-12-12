Los municipios más grandes impulsan la población en León

Publicado por C. Tapia /Agencias León Creado: Actualizado:

La población en la provincia de León crece, aunque sea poco a poco, al registrar un crecimiento moderado con un 0,07% y 326 vecinos más para llegar a los 446.771 vecionos a fecha de 1 de enero de 2025, el dato oficial con el que cerró 2024, según el Instituto Nacional de Estadística, que publicó este jueves las cifras oficiales de población de los municipios españoles. Este crecimiento se debe principalmente al aumento del padrón en los municipios más grandes de la provincia. El municipio de León suma 1.203 habitantes, un incremento del 0,98%, hasta un total de 123.446 vecinos en la capital leonesa. La Bañeza también crece y gana 172 habitantes. También incrementa población Ponferrada, con 192 vecinos más, hasta los 63.186 habitantes. San Andrés del Rabanedo también gana 60 vecinos hasta los 29.944. Valverde de La Virgen incrementa su censo en 130 personas, hasta los 7.936 vecinos, y Villaquilambre sube 258, hasta los 18.905. Mansilla de las Mulas gana 43 habitantes, hasta los 1.706.

Castilla y León ganó 10.150 habitantes en el año 2024. Esta evolución supone que la población de la Comunidad se elevó el pasado año un 0,42% hasta totalizar 2.398.500 habitantes, mientras que los que residían en las capitales crecieron un 0,88 por ciento, con 1.039.360 personas.

Todas las provincias registraron incrementos de población, excepto Zamora, que bajó un 0,34%, con 557 habitantes menos, hasta los 165.275 vecinos.

El principal aumento porcentual se produjo en Segovia, de un 1,07%, con 1.682 personas más, según el padrón, hasta las 158.470; seguida de Burgos, con un 0,73% y 2.608 de incremento (361.556 habitantes); Valladolid, un 0,66%, con 3.443 más (528.841 personas); Ávila, con un 0,56% más, 898 personas (159.887); Palencia, un 0,36, con 572 más (158.687); y Salamanca, un 0,33%, con 1.094 más (328.779 habitantes en total).

Las cifras más moderadas de crecimiento se anotaron en Soria, con un 0,09%, que se traduce en 84 personas más.

Las nueve capitales de provincia anotaron crecimientos en sus datos, con una evolución liderada por Ávila, con un 1,71% más, es decir, 996 personas a mayores que hace un año (59.107 en total), y Segovia, un 1,65%, con 850 más (52.375).

Por debajo del incremento del uno por ciento se encuentran León, con un 0,98%, que constata 1.203 vecinos a mayores, hasta un total de 123.446 en la capital leonesa. Le siguen Palencia, con un 0,95% y 728 más (77.466); Burgos y Salamanca, ambas con un 0,86% más, con 1.507 y 1.244 habitantes ganados (177.402 y 146.110, respectivamente); Soria, un 0,67% más y 275 personas (41.025); y Valladolid, con un 0,66 y 1.996 más (302.614). Cierra Zamora, con un 0,52% más de población y 309 vecinos nuevos (59.815 en total).

En España, más rural

Los municipios de menos de 5.000 habitantes aumentaron su población en 22.020 personas en 2024 en el conjunto del territorio nacional, el séptimo año consecutivo en el que crece la población del medio rural. Desde 2018, los pequeños municipios han incrementado su población en 163.027 personas. Además, el medio rural atrajo 68.814 habitantes en 2024, 10.405 más que el año anterior, de acuerdo con los resultados de la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia publicados también este jueves. De acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), este crecimiento se debe sobre todo a la llegada de nuevos residentes a estos municipios.

Si bien indica que el saldo es vegetativo, recalca que las cifras evidencian que desde el 2018 los pueblos han atraído población nacional y extranjera y que ha crecido el número de personas ocupadas, especialmente mujeres, y que solo Galicia, Asturias, Extremadura y Castilla y León continúan perdiendo población en el conjunto de los pequeños municipios. Transición Ecológica incide en que los municipios con menor población han atraído a 447.667 habitantes, alrededor del 40% proceden de otros municipios del país. «El saldo migratorio positivo entre 2018 y 2024 no se concentra en unos pocos municipios, sino que es generalizado", recalca Transición Ecológica.