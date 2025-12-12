Estas son las novedades de WhatsApp: desde la 'bomba de humo' digital, hasta un 'en línea' invisible

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Se acabó el compromiso social de permanecer en grupos de los que prefieres huir. WhatsApp ha desplegado una serie de funciones diseñadas para dar al usuario un control total sobre su presencia digital, permitiendo una gestión mucho más discreta de las interacciones grupales.

La novedad más celebrada es la posibilidad de abandonar grupos sin que aparezca el famoso mensaje "X persona ha salido del grupo" para todos los integrantes.

Cómo funciona: A partir de ahora, cuando decidas marcharte, solo los administradores del grupo recibirán una notificación.

El objetivo: Evitar explicaciones incómodas y reducir la presión social de permanecer en chats no deseados.

Otra de las herramientas clave para evitar el spam y los grupos sorpresa es la configuración de seguridad en las invitaciones. Dentro del menú de Ajustes > Privacidad > Grupos, los usuarios pueden elegir entre tres niveles de filtrado:

Todos: Cualquiera que tenga tu número puede meterte en un grupo.

Mis contactos: Solo las personas que tienes en tu agenda pueden añadirte directamente.

Mis contactos, excepto...: Permite vetar a personas específicas para que no puedan agregarte nunca sin tu permiso previo a través de un enlace privado.

Para complementar este blindaje de privacidad, WhatsApp también permite ahora ocultar el estado "En línea" en los grupos. Puedes configurar quién ve si estás conectado en ese preciso momento, vinculándolo a la configuración de tu "Última vez", lo que permite navegar por la aplicación con total anonimato si así lo deseas.