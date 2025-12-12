El Ayuntamiento de León se une a Mares Circulares para realizar una intervención en el río Bernesga junto a la Universidad de León y la Hostelería de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Chelonia y Coca-Cola han reunido hoy a voluntarios de la Universidadad de León, de Coca-Cola y de Hosteleria de León en la jornada de recogida de residuos organizada en el río Bernesga en León dentro del programa Mares Circulares. Esta iniciativa ha contado con la colaboración de colaboración del Ayuntamiento León, La Universidad de León, La Asociación de Hostelería de León, Down León y Asprona León.

Los voluntarios han recogido un total de cerca de 50 kilos de residuos, que han sido clasificados por la Asociación Chelonia. Además, todos los datos obtenidos serán recogidos, analizados e incorporados en la base de datos del proyecto. Esta información, que se suma a la monitorización en 1.163 puntos y recogida periódica desde la primera edición en 2018, es posteriormente puesta a disposición de investigadores y científicos para el desarrollo de nuevas propuestas innovadoras que tengan un impacto real en la conservación de los entornos marinos.

Para La Universidad de León desarrollar esta iniciativa supone “contribuir a mantener los espacios comunitarios a disposición de todos los leoneses y fortalece nuestro compromiso con la sociedad”

Para Hosteleria de León desarrollar esta iniciativa supone “un gesto profundo de compromiso con la ciudad y con el entorno que da vida a nuestro sector. Participar en la limpieza del Bernesga es una forma de devolver a León parte de lo que nos ofrece cada día, cuidando un espacio que disfrutan vecinos, visitantes y generaciones futuras. Esta acción nos recuerda que la hostelería también es comunidad, responsabilidad y orgullo de pertenencia. Nos une a quienes trabajan por un León más limpio, más saludable y más humano. Y refuerza nuestra convicción de que un destino sostenible empieza por pequeñas acciones que transforman nuestro entorno y nuestra manera de relacionarnos con él. En conjunto, la acción refuerza la apuesta del sector por un modelo de turismo más responsable, atractivo y respetuoso con el medio ambiente”

Por su parte, Ramón Méndez, responsable de comunicación y sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, ha destacado “la importancia de las alianzas y colaboraciones para conseguir objetivos como los propuestos por Mares Circulares para conseguir un mundo y un entorno marino sin residuos. Resulta necesario actuar para preservar estos ecosistemas y concienciar de la necesidad de poner en marcha acciones que fomenten la economía circular. Uno de los elementos diferenciales de este proyecto es que, tras casi ocho años, contamos con una base de datos que ofrece información de mucho interés a la comunidad científica para avanzar en la búsqueda de soluciones a este problema. Agradecemos a los voluntarios que han sido un gran ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos en equipo”.

Antonio Castro de la Asociación Chelonia ha asegurado que “estas actuaciones suponen una importante herramienta de sensibilización hacia una mayor sostenibilidad, contando con la colaboración de entidades públicas y privadas, que realizan, al mismo tiempo, un esfuerzo conjunto por mejorar el entorno natural del que dependemos. Tenemos por delante grandes desafíos ambientales para los que es necesaria la colaboración de todos los sectores de la sociedad para poder hacerles frente y reducir de forma significativa los impactos negativos que tenemos sobre el planeta y los seres que lo habitamos”.

A nivel nacional, Mares Circulares, en 2024, consiguió recoger más de 376 toneladas de residuos, gracias a una red de colaboración compuesta por 9.731 voluntarios y cofradías de pescadores de 16 puertos pesqueros. Este último año, se realizaron 169 actuaciones de recogida y limpieza de residuos en playas y entornos acuáticos, 22 reservas marinas y espacios naturales protegidos, a las que se sumaron ocho limpiezas submarinas.