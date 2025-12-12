Matrimonio, pero sin anillo: esto es todo lo que necesitar sobre las 'parejas de hecho'
La figura de la pareja de hecho (o unión de hecho) se ha consolidado como una alternativa popular al matrimonio tradicional, permitiendo a dos personas formalizar su relación de convivencia sin pasar por los trámites o la simbología nupcial.
Esta opción legal otorga una serie de derechos y deberes similares a los del matrimonio, pero su regulación varía significativamente dependiendo de la Comunidad Autónoma en España. Para formalizar una pareja de hecho, generalmente se exige que la relación sea estable, pública y notoria, además de que los miembros sean mayores de edad o emancipados y no estén casados ni unidos a otra pareja de hecho; el requisito de la convivencia mínima y la necesidad de empadronamiento conjunto varían según la región, oscilando habitualmente entre los seis meses y el año.
Entre las ventajas más importantes se encuentra el acceso a prestaciones sociales y permisos laborales (como permisos por accidente grave u hospitalización del conviviente), el reconocimiento de derechos sucesorios en algunas comunidades autónomas (aunque no en todas, siendo este uno de sus puntos débiles frente al matrimonio), la posibilidad de acceder a pensiones de viudedad si se cumplen requisitos específicos y la capacidad de beneficiarse de puntos extra en concursos u oposiciones autonómicas.
Sin embargo, la pareja de hecho presenta inconvenientes notables que deben sopesarse: la principal diferencia con el matrimonio es la disparidad en materia de sucesiones, ya que, a nivel estatal, no existe un derecho automático a heredar entre los convivientes como sí ocurre en el matrimonio, requiriendo un testamento para proteger al superviviente; además, la tributación en el IRPF es obligatoriamente individual (mientras que los matrimonios pueden elegir la tributación conjunta, lo que a menudo supone una ventaja fiscal); y, finalmente, la disolución de la unión es generalmente más sencilla y rápida que un divorcio, pero puede generar más controversia en el reparto de bienes o la custodia si no existe un pacto de convivencia previo, ya que la ley estatal no establece automáticamente el régimen económico de gananciales o separación como en el matrimonio.
En resumen, la pareja de hecho ofrece una vía flexible para formalizar el compromiso, pero exige a sus miembros ser más proactivos en la planificación legal y económica para asegurar la protección mutua.