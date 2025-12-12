Matrimonio, pero sin anillo: esto es todo lo que necesitar sobre las 'parejas de hecho'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La figura de la pareja de hecho (o unión de hecho) se ha consolidado como una alternativa popular al matrimonio tradicional, permitiendo a dos personas formalizar su relación de convivencia sin pasar por los trámites o la simbología nupcial.

Esta opción legal otorga una serie de derechos y deberes similares a los del matrimonio, pero su regulación varía significativamente dependiendo de la Comunidad Autónoma en España. Para formalizar una pareja de hecho, generalmente se exige que la relación sea estable, pública y notoria, además de que los miembros sean mayores de edad o emancipados y no estén casados ni unidos a otra pareja de hecho; el requisito de la convivencia mínima y la necesidad de empadronamiento conjunto varían según la región, oscilando habitualmente entre los seis meses y el año.

Entre las ventajas más importantes se encuentra el acceso a prestaciones sociales y permisos laborales (como permisos por accidente grave u hospitalización del conviviente), el reconocimiento de derechos sucesorios en algunas comunidades autónomas (aunque no en todas, siendo este uno de sus puntos débiles frente al matrimonio), la posibilidad de acceder a pensiones de viudedad si se cumplen requisitos específicos y la capacidad de beneficiarse de puntos extra en concursos u oposiciones autonómicas.

Sin embargo, la pareja de hecho presenta inconvenientes notables que deben sopesarse: la principal diferencia con el matrimonio es la disparidad en materia de sucesiones, ya que, a nivel estatal, no existe un derecho automático a heredar entre los convivientes como sí ocurre en el matrimonio, requiriendo un testamento para proteger al superviviente; además, la tributación en el IRPF es obligatoriamente individual (mientras que los matrimonios pueden elegir la tributación conjunta, lo que a menudo supone una ventaja fiscal); y, finalmente, la disolución de la unión es generalmente más sencilla y rápida que un divorcio, pero puede generar más controversia en el reparto de bienes o la custodia si no existe un pacto de convivencia previo, ya que la ley estatal no establece automáticamente el régimen económico de gananciales o separación como en el matrimonio.

En resumen, la pareja de hecho ofrece una vía flexible para formalizar el compromiso, pero exige a sus miembros ser más proactivos en la planificación legal y económica para asegurar la protección mutua.