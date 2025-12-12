La Clínica Dental Solidaria de León atiende a 180 personas en 2025

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Clínica Dental Solidaria de León ha atendido en 2025 a cerca de 180 ciudadanos sin recursos a quienes se han realizado 263 implantes y se practicaron 180 endodoncias. Desde que este centro inició su andadura, en 2006, se han formado casi un millar de profesionales en sus dependencias y han recibido atención 1.970 ciudadanos, muchos de ellos pacientes edéntulos que necesitaban una oportunidad para arreglar su boca, poder masticar alimentos, evitarles muchas complicaciones de salud general y devolverles su autoestima.

En la clínica prestan atención odontólogos del Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia, que este viernes han concluido su formación tras dos años de postgrado en la capital leonesa de la mano de la Universidad de León (ULE) y el Colegio Oficial de Dentistas, un intenso periodo en el que han combinado la actividad teórica y práctica y con un trasfondo social «de gran calado» para la provincia. Estos profesionales han ampliado sus conocimientos en cirugía bucal y distintas materias odontológicas, generándose una actividad clínica de la que se benefician decenas de ciudadanos sin recursos, que reciben atención bucodental gratuita, segú ha informado el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de León.

Veinte odontólogos

Más de una veintena de odontólogos se han despedido de su estancia en León, después de haberse formado en el XV Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia y dejan tras de sí unas cifras de actividad clínica que hacen de la Clínica Solidaria del Colegio Oficial de Dentistas de León un «modelo» de trabajo en el que se combina la docencia, la actividad sanitaria y la solidaridad.

El acto de graduación se celebró en el Aula Magna de El Albéitar y contó con la presencia de autoridades académicas, municipales y representantes del Colegio Oficial de Dentistas de León. Así, han participado la vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente de la ULE, María José Vieira; el vicepresidente del Colegio Oficial de Dentistas de León y responsable de Formación de la Clínica Solidaria, José Sevilla y la concejala de Bienestar Social y Juventud, Vera López. Les acompañaron en la entrega de diplomas a los alumnos tanto la directora académica del Máster, Beatriz San Miguel de Vega, como los directores técnicos, Mariano del Canto y Miguel Ángel Alobera. Los pacientes que se benefician de los servicios de la Clínica Solidaria son derivados desde instituciones como el Ayuntamiento de León, Sacyl, Cruz Roja y Cáritas.