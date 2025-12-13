Un año lleno de incógnitas sobre la muerte del dueño de Mango

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El caso Andic sigue lleno de incógnitas un año después del fallecimiento del fundador de Mango, el hombre más rico de Cataluña. Se sabe que hace un año paseaba junto a su hijo Jonathan por la montaña de Montserrat, cerca de Barcelona. Cayó por un precipicio de 100 metros y perdió la vida. Pero la Policía catalana continúa investigando si fue un accidente, si tropezó y se desplomó montaña abajo, o si su hijo le empujó tras un forcejeo. De momento, las dos hipótesis están abiertas a la espera de que concluya la investigación.

Los Mossos deben entregar un último atestado y entonces la jueza de un juzgado de Martorell (Barcelona) que instruye el caso deberá tomar una decisión: imputar formalmente al hijo por homicidio y seguir con el proceso judicial, que podría acabar en juicio, o dar carpetazo a la causa y archivarla si se concluye que fue un accidente fortuito.

El 14 de diciembre de 2024, hace este domingo justo un año, Isak Andic (Estambul, 1953) murió a los 71 años. Su hijo Jonathan le acompañaba y es la única persona que sabe lo que ocurrió. No hay más testigos. Él siempre ha defendido en sus declaraciones que fue un accidente: caminaba por un paso muy estrecho por delante de su padre, oyó un ruido, se giró y ya había caído. En una fase inicial el caso quedó cerrado de manera provisional y una jueza de Martorell archivó la investigación en enero, un mes después del accidente. No obstante, fue un archivo más bien técnico, por razones procesales. Y en marzo la jueza recibió un nuevo atestado policial y reabrió el caso.

El accidente seguía siendo la hipótesis principal, pero había que atar todos los cabos antes de concluir las pesquisas. Y fue en ese momento cuando el caso dio un vuelco. En octubre Jonathan Andic, hijo del heredero del imperio Mango, pasó de único testigo de la causa a investigado por homicidio. De momento, solo le investiga la Policía y no está formalmente imputado por la jueza, pero sí se le ha intervenido el móvil. El caso fue algo confuso y el TSJC tuvo que salir al paso con una nota de prensa en la que aclaró que la causa se mantiene en secreto y que en este momento "no se ha dirigido ni se dirige contra ninguna persona". "La investigación está residenciada en el cuerpo policial", remataba la nota.

Son los Mossos quienes pilotan las pesquisas. En estas últimas semanas han interrogado a las hijas de Isak Andic y hermanas de Jonathan, así como al presidente de la firma de moda y a una psicoterapeuta de la familia. Los agentes centran los interrogatorios en la relación padre e hijo, supuestamente muy complicada. El fundador confió en un primer momento en su hijo como máximo responsable de la compañía pero dio marcha atrás. Días antes de la tragedia, Andic había cedido el control del grupo al CEO de la compañía, además de entregarle el 5% del capital.

El ahora presidente y CEO, Toni Ruiz, publicó este mismo viernes una carta en la que recordó a Andic: "Sigues presente en cada decisión, en cada colección, en cada tienda y en cada paso que damos".

Las ventas, ajenas al suceso Las investigaciones policiales, además, han ido en paralelo a las negociaciones que llevan en el seno de la familia por la herencia millonaria entre los hijos, la exmujer del magnate catalán y su última pareja, Estefanía Kunth.

Sin embargo, el negocio no ha sufrido ningún revés por la tragedia familiar, más bien al contrario. La compañía fundada en Barcelona en 1984 se encamina a otro año de ventas récord. La facturación hasta junio alcanzó los 1.728 millones, un 12% más que un año atrás.

Uno de los cambios de mayor calado tras la muerte de Andic fue la confirmación de Toni Ruiz como presidente y consejero delegado del grupo. Además, el consejo de administración sumó a Manel Adell, exdirector de Desigual, y a Helena Helmersson, exCEO de H&M. El hijo mayor del fundador, Jonathan Andic, dejó sus cargos en la compañía -era director de Mango Man- tras la muerte de su padre para centrarse en la gestión de las sociedades familiares (el holding Punta Na).

2024 será un año recordado para siempre en la historia de Mango. Fue el año de la muerte de su fundador, pero también cuando celebró su 40 aniversario y alcanzó una facturación que superó los 3.300 millones de euros. Su apuesta por EE UU está siendo muy fuerte y estos últimos doce meses lo ha seguido demostrando. Desde que en 2022 desembarcara en la Quinta Avenida de Nueva York, la compañía ha abierto sesenta tiendas en EE UU, la última esta misma semana en Chicago.