Los dos colores que se coronarán como los dueños absolutos del armario durante este invierno

Las pasarelas de Milán y París han dictado sentencia y este invierno la moda abandona la sobriedad del negro para rendirse ante la intensidad del burdeos en su versión más oscura y sofisticada. Conocido en la industria como Black Cherry o Burgundy, este tono se ha posicionado como la referencia cromática indiscutible según colecciones presentadas por firmas de la talla de Gucci, Ferragamo y Saint Laurent. La tendencia no solo responde a un deseo estético de calidad, sino a la búsqueda de lujo silencioso donde el color actúa como elemento de distinción sin necesidad de recurrir a logotipos o estampados estridentes.

La versatilidad de este color ha quedado demostrada en las principales cabeceras de modo como Vogue y Harper's Bazaar, que señalan su capacidad para adaptarse a diferentes texturas y momentos al día. Mientras que en el calzado y la marroquinería, el burdeos aporta una elegancia clásica que sustituye al marrón tradicional, en las prendas de abrigo se presenta en acabados de cuero brillante o lanas pesadas que elevan cualquier conjunto básico. Los expertos en estilismo coinciden en que la clave de este invierno reside en el total look cromático, es decir, vestir de granate de pies a cabeza para crear una silueta alargada y visualmente coherente.

Más allá del impacto visual, la psicología del color este año se inclina por tonos que transmitan seguridad y confort en tiempos de incertidumbre. El burdeos profundo combina a la perfección con la otra tendencia de la temporada, el gris marengo, creando un contraste equilibrado que ya está inundando los escaparates de las principales capitales europeas. Las referencias de los coolhunters indican que este reinado no será efímero, ya que el color ha logrado saltar de la alta costura al street style con una rapidez inusitada, convirtiéndose en la versión más inteligente para quienes buscan renovar su vestuario con una pieza que combine atemporalidad y tendencia absoluta.