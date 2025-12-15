Nace en Castilla y León la Asociación de Covid Persistente

Publicado por Redacción Valladolid Creado: Actualizado:

La Asociación de Covid Persistente de Castilla y León ha comenzado su actividad con el objetivo de visibilizar la realidad de las personas afectadas e instar a las instituciones públicas a establecer medidas urgentes y protocolos de actuación comunes para atender la situación de los pacientes de esta enfermedad en la Comunidad. La «falta de reconocimiento social, los escasos recursos destinados a la atención del Covid Persistente y la inactividad de las administraciones durante los últimos años» ha impulsado a este colectivo a organizarse formalmente como asociación. La asociación reivindica la puesta en marcha de unidades de atención específicas y multidisciplinares que permitan un diagnóstico adecuado y una atención integral y considera «imprescindible» reforzar la formación del personal sociosanitario para mejorar el abordaje de la enfermedad en todo el circuito sanitario.

En España, se calcula que esta dolencia, con una variedad de síntomas durante más de dos meses, perjudica a entre 1,6 y dos millones de personas. Es todavía solo una aproximación. Los pacientes con covid persistente de Castilla y León se agrupan en una asociación para hacer visible su problemática y trabajar para que la atención sanitaria sea acorde a los síntomas que sufren después de haber pasado el covid, infección que todavía contagia.