Aconsejan mascarilla en el transporte público en Cataluña por la gripe

La consellera de Salud del gobierno catalán, Olga Pané, ha recomendado este domingo el uso de la mascarilla en el transporte público ante el auge de los casos de gripe, que se encuentra en un nivel muy alto de transmisión.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Pané ha explicado que las vacunas protegen a la población de «los casos graves", pero es conveniente el uso de la mascarilla para proteger a la población más vulnerable.

El uso de la mascarilla es obligatorio desde el pasado miércoles en todos los centros de salud y residencias geriátricas de Cataluña, a lo que se añade ahora la recomendación de llevarla en el transporte público.

Transmisión

Según los últimos datos del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (SIVIC), que hace referencia a la semana del 1 al 7 de diciembre, la gripe está en un nivel muy alto de transmisión, con una incidencia estimada de 418 casos por 100.000 habitantes y 24.969 nuevos diagnósticos en los últimos 7 días, más del doble que la semana anterior.

Pané ha admitido que Cataluña «tiene límites competenciales para obligar a cambiar los ámbitos de las personas", pero sí tiene competencias en los ámbitos residenciales, donde se ha aplicado la obligatoriedad de la mascarilla.