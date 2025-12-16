Cinco bicicletas para personas vulnerables de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cruz Roja y la Fundación Ciclista Reino de León han puesto en marcha una nueva línea de colaboración destinada a fortalecer el apoyo a las personas en situación de especial vulnerabilidad atendidas por la Institución en la provincia de León.

Como primera acción conjunta, esta unión se ha materializado en la donación de cinco bicicletas por parte de la Fundación, que Cruz Roja pondrá a disposición de las personas y colectivos vulnerables de la provincia de León con el objetivo de mejorar su autonomía, empleabilidad y bienestar. «Esta alianza nace como muestra del compromiso mutuo de promover la igualdad de oportunidades y facilitar la plena integración social y laboral de quienes afrontan mayores dificultades», dice Cruz Roja en un comunicado.