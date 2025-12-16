Campaña de Cáritas de Navidad para ayudar en gastos de la vivienda a familias vulnerables

Bajo el lema "donde hay personas hay esperanza", Cáritas emprende la campaña de Navidad, la segunda más fuerte del año tras la de Caridad. Casi todo lo que se recaude en esta campaña irá destinada a a ayudar a las familias más vulnerables en los gastos de la vivienda. Actividades en los colegios, mercadillos, publicidad, parroquias, cofradías, reyes con corazón, empresas y comercios y sociedad en general están llamados a participar en esta campaña "en tiempos de solidaridad y compromiso" para que las personas tengan dignidad "que no es una cuestión de suerte".

El objetivo de esta campaña es sensibilizar a la sociedad, que puede particpar en cualquiera de las campañas o bien hacer donativos a través de la página web, bizun al 08538, cuenta bancaria, donación en sede y llamadas de teléfono a Cáritas. "Todos tenemos que comprometerno", dijo la presidenta de Cáritas, Aurora Baza, que destaca el problema de la vivienda en las familias, que aun teniendo trabajo, no pueden asumir el gasto del alquiler y la hipoteca, o el pago de los suministros como la luz. "Todo lo que se recaude estará destinado a lo que las familias a las que atendemos necesiten".

A la directora de Cáritas le preocupa las personas sin hogar que tienen problemas de salud menta. "Este año hemos atendido a 300 personas que viven en la calle y muchas de ellas tienen problemas de salud mental, pero que no están incapacitadas, un proceso que entiendo que es demasiado largo".

En las casas de acogida que gestiona Cáritas conviven las madres con sus hijos. "Las asociaciones actuamos en red para que ningún menor esté desamparado".

"Hace años que no recogemos alimentos porque todos nuestros esfuerzos van para el pago de los gastos de la vivienda, que es lo que más nos preocupa ahora".