Todo lo que debes saber sobre el uso del spray de pimienta: la guía definitiva para no acabar en el calabozo al defenderte

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El uso del spray de pimienta se ha disparado en los últimos meses como una de las herramientas de autodefensa más demandadas, pero portar uno sin conocer la normativa vigente puede convertir una medida de seguridad en un grave problema legal. Lo primero que debes saber es que en España no cualquier spray es legal; solo aquellos que están expresamente aprobados por el Ministerio de Sanidad y Consumo pueden ser portados por civiles. Estos productos deben ser adquiridos obligatoriamente en armerías autorizadas por personas mayores de 18 años, ya que comprar un dispositivo de este tipo en portales de internet extranjeros o establecimientos no reglados puede acarrear multas que superan los 600 euros y la incautación inmediata del objeto por parte de las autoridades.

Una vez que tienes un spray homologado, es crucial entender que su uso está estrictamente limitado a situaciones de necesidad extrema y proporcionalidad. La ley es muy clara al respecto: el spray de pimienta solo debe utilizarse ante una agresión real, inminente y grave. Si se utiliza de manera recreativa, en una pelea donde no hay riesgo vital o como herramienta de amenaza, el portador puede enfrentarse a delitos de lesiones o incluso de atentado contra la autoridad si se emplea contra agentes de seguridad. Además, es fundamental conocer la mecánica del dispositivo, ya que factores como la dirección del viento o la distancia con el agresor —que debe ser de entre dos y tres metros— determinan si el efecto incapacitante recaerá sobre el atacante o si, por el contrario, acabará afectando al propio usuario.

En cuanto a los efectos físicos, el spray actúa provocando una irritación inmediata en los ojos, las mucosas y las vías respiratorias, lo que genera una ceguera temporal y una sensación de asfixia que incapacita al agresor durante unos 20 a 45 minutos. Sin embargo, los expertos en seguridad advierten que el spray no es un arma mágica y que, tras su uso, la prioridad absoluta debe ser huir del lugar y contactar de inmediato con las fuerzas de seguridad para informar del incidente. No se recomienda bajo ninguna circunstancia quedarse a comprobar el estado del agresor, ya que el objetivo primordial de esta herramienta es exclusivamente facilitar la huida y garantizar la integridad física de la víctima en un momento crítico.