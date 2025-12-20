Medio millón por cortar la pierna por error a un hombre en un hospital de Alicante

Publicado por Alfonso Torices Madrid Creado: Actualizado:

La aseguradora del Hospital alicantino de Denia deberá pagar casi medio millón de euros de indemnización a un paciente al que en 2023 le tuvieron que amputar la pierna derecha como consecuencia de un error de diagnóstico de los médicos de las urgencias que después, una vez que se subsanó, hizo imposible la cirugía que horas antes le habría permitido salvar su extremidad.

El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid impuso a la compañía este pago (fruto de una indemnización de 389.011 euros más otros 94.000 por intereses de demora) tras apreciar parcialmente la demanda por error médico y retraso en el diagnóstico puesta en nombre del perjudicado por parte de Ica Aznar y Juan Carlos Montealegre, abogados de 'El Defensor del Paciente'.

El perjudicado es un alicantino que el 6 de marzo de 2023, la mañana que acudió al Servicio de Urgencias del Hospital de Denia, tenía 63 años. Fue al centro sanitario porque tenía un intenso dolor en el antepié derecho. Los facultativos que lo atendieron solo le realizaron una analítica, dándole de alta con un diagnóstico de trombosis venosa profunda y mandándole a su domicilio.

Unas horas más tarde, debido al dolor insoportable que sufría, acudió de nuevo al hospital, donde, esta vez sí, le realizaron las pruebas diagnósticas adecuadas, consistentes en una ecografía Doppler, evidenciando el error en el diagnóstico previo, diagnosticando esta vez una isquemia arterial, una obstrucción del flujo sanguíneo en la zona derivada de un aneurisma.

El problema del retraso en el diagnóstico correcto de la lesión es que en ese momento ya era imposible revascularizar el miembro inferior derecho (la técnica o cirugía precisa para restablecer el flujo sanguíneo), por lo que hubo que recurrir a la amputación.