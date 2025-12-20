La Junta dedica nueve millones para Acción Exterior, un 47% más de inversión

Publicado por Miriam Badiola Astorga Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León dedicó durante este año nueve millones de euros a la acción exterior que se proyecta fuera de la Comunidad Autónoma, con un incremento del 47% en los recursos públicos dedicadas a estas políticas durante la presente legislatura. Así lo detalló ayer el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que acompañado por el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, tras reunirse con representantes de Cáritas Diocesana y de Manos Unidas en Astorga, con el objetivo de «poner en valor el compromiso» del Gobierno autonómico «con lo que se refiere a la acción exterior de la Comunidad autónoma», algo que supone «una de las prioridades durante la presente legislatura».

González Gago aludió a la presencia de Castilla y León en la Unión Europea, así como a las políticas de cooperación específica con las regiones del centro y el norte de Portugal, a los residentes castellano y leoneses en el exterior, a los que «se incentiva y ayuda» y a las líneas de cooperación al desarrollo con países en en vías de desarrollo.

El consejero de la Presidencia resaltó la «importancia» de la presencia en Europa para «el desarrollo social y económico» de Castilla y León, para lo que la Junta mantiene «una oficina permanente en Bruselas», en la que además se desarrollan las becas de posgrado para formación en acción exterior.

En cuanto a la cooperación transfronteriza, Luis Miguel González Gago señaló la existencia de convenios interinstitucionales de colaboración y cooperación con las administraciones de la región norte y centro de Portugal, ya que «la franja de la Raya es una franja de desarrollo muy importante», por lo que también se llevan a cabo acciones en territorio español, concretamente en las provincias de Zamora y de Salamanca. Así, este año se aprobó el Plan de la Raya, dotado con cerca de 90 millones de euros, para fomentar el desarrollo económico y social en ese ámbito.

Sobre el apoyo al cerca de un millón de ciudadanos castellanos y leoneses que viven en el exterior, 150.000 de ellos en otros países, el consejero resaltó que se dedica «una especial atención» a aquellos que «presentan necesidades económicas, sociales o sanitarias de interés» y, de forma especial, a los presentes en Cuba, «donde la situación es bastante complicada».

La Junta colabora «de manera importante» en cubrir los gastos corrientes de las casas de Castilla y León por el mundo, así como al retorno de los ciudadanos. Para ello, destacó las «políticas activas de retorno», como el programa Pasaporte de Vuelta, «con casi 6.000 euros de ayuda para aquellas personas que vuelvan», así como el programa Orígenes o Añoranza, para que «los ciudadanos de fuera conozcan la realidad de Castilla y León». El tercer «gran eje» de las políticas de acción exterior desglosadas hoy por el titular de la Presidencia se trata de la cooperación al desarrollo, para lo que puso de relieve el Plan Estratégico 2025-2028, que este año contó con un importe «extraordinario» de más de seis millones de euros, con un crecimiento del 25 %.

