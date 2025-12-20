Gadis apoya a Unicef con el Regalo Azul y envía más de 5.000 kilos de alimento terapéutico

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Supermercados Gadis felicita la Navidad a todos sus colaboradores con el Regalo Azul de Unicef bajo el lema «Juntos podemos transformar vidas».

Esta iniciativa, que parte del compromiso con mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de la infancia más vulnerable, se traduce en una donación económica que llegará a 15.057 niños y niñas de países en emergencia a través de tratamiento nutricional.

El apoyo de Gadis a la organización humanitaria favorece el envío de 5.019 kits de alimento terapéutico. Una solución rica en nutrientes destinada a luchar contra la desnutrición aguda infantil en territorios y países afectados por graves crisis humanitarias, desde conflictos bélicos o desastres naturales hasta los desplazados que viven en campamentos de refugiados.

Unicef alerta actualmente sobre la situación extrema que se vive en Gaza, Sudán, R.D. del Congo o Bangladesh.

Desde 1993, Gadis aporta su grano de arena para que UNICEF pueda continuar desarrollando una labor crucial en todo el mundo: proteger a la infancia. Más de tres décadas de compromiso que se renueva todos los años con el propósito de atender las necesidades que tienen mayor urgencia en cada momento.