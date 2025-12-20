Femenino Coral canta villancicos en la iglesia de Renueva

La delegación de Femenino Coral durante su reciente visita a Viena para un festival.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Femenino Coral. Voces de León ofrece este sábado su concierto de Navidad en la iglesia de san Juan y san Pedro de Renueva. La coral femenina, que recientemente participó en un encuentro internacional en Viena, ofrecerá un repertorio de villancicos a partir de las 19.30 horas.

Femenino Coral nace en León en septiembre de 2021 gracias a la iniciativa de un grupo de mujeres heterogéneas que se compromete con dedicación y rigor para transformar la práctica coral en una experiencia enriquecedora y transformadora. Su directora es Sonia Fernández Delgado.