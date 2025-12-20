Los Reyes Magos, personajes muy españoles
Conferencia en León del profesor Francisco José Gómez sobre tres de los personajes más populares de la Navidad en España
'Los Reyes Magos y su historia. Unos personajes muy españoles' es el título de la última conferencia del año que organiza la asociación Héroes de Cavite de León.
A partir de las 19.00 horas, en el salón de actos del Ayuntamiento de León (Alfonso V), el profesor, escritor e investigador Francisco José Gómez González hablará de este tema tan navideño.
El profesor Gómez Fernández expondrá la historia de una tradición meramente española «que se está perdiendo en pro de otras foráneas sin la base histórica y de tradición genuina que tienen los Reyes Magos".