La Guardia Civil arranca sonrisas a los pequeños pacientes del Caule con sus perros adiestrados

Agentes de la Guardia Civil, con el presidente de la Aecc, muestran el perro adiestrado a un niño ingresado en el Caule.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los perros más listos de la Guardia Civil han visitado la mañana de este lunes a niños y niñas hospitalizados en la planta de Pediatría del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule).

La iniciativa de la Asociación Española Contra el Cáncer en León ha contado con el Servicio Cinológico y Remonta (Secir) de Guardia Civil para este emotivo encuentro en el que los niños ingresados en la planta de pediatría pudieron disfrutar y pasar un rato con los agentes de Guardia Civil y dos guías caninos de la unidad del Secir.

La presencia de los perros adiestrados ha dado un toque de alegría y bienestar a estos niños que atraviesan por una enfermedad y pasan las vísperas de Navidad en el centro hospitalario.

La visita «ha sido más que un gesto», asegura la Asociación Española contra el Cáncer en León. «Es otra muestra de humanización que se persigue tanto en la Asociación como en el ámbito sanitario, que se une a la sala de respiro oncológico que se inauguró hace unas semanas con este mismo fin», subraya la entidad. El entrañable acto contó con la presencia del presidente de la Asociación en León, Estanislao de Luis, el Teniente coronel de la Guardia civil , Juan Villa, parte del equipo directivo del Caule, con las jefas de enfermería y dirección médica y el jefe de la Unidad pediátrica, Juan Pablo Martínez Badás. Los menores disfrutaron de conocer, jugar y tocar a los perros en un ambiente marcado por la alegría y la complicidad, bajo la supervisión de los guías caninos.

El momento estelar se produjo cuando los agentes con los guías caninos visitaron habitación por habitación e hicieron junto con la asociación entrega de algunos regalos sorpresa a los niños que arrancaron sonrisas a los pequeños pacientes y el personal sanitario.

El objetivo marcado se cumplió «con creces» al comprobar la reacción de los niños y sus familiares, señalan la asociación y la Guardia Civil. Se trata de una de las acciones derivadas del protocolo general de actuación firmado a nivel nacional el 6 de marzo entre la Dirección Gneral de la Guardia Civil y la Asociación Española Contra el Cáncer, para la realización de actividades promoción, información y sensibilización.