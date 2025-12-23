Carla Bruni finaliza la terapia oncológica tras seis años desde que le diagnosticaron cáncer

Publicado por Joaquina Dueñas Madrid Creado: Actualizado:

Después de un último trimestre complicado, en el que Carla Bruni tuvo que ver a su marido, Nicolas Sarkozy, entrar en prisión, la exprimera dama francesa termina 2025 con la mejor de las noticias, el final de su tratamiento contra el cáncer. El pasado fin de semana, la también cantante anunció que había cumplido con los cinco años de terapia hormonal contra el cáncer de mama que le diagnosticaron a finales de 2019. En su mensaje en redes sociales subrayó la importancia de las revisiones anuales y animó a las mujeres que están pasando por lo mismo que ella a aguantar.

«Cirugía, radioterapia, hormonoterapia, este es el camino que debemos tomar para curar este tipo de cáncer. A pesar de sus efectos secundarios bastante agresivos, estoy agradecida a la ciencia por inventar la terapia hormonal: protege eficazmente contra la recaída que es común en los años posteriores al diagnóstico", escribió.

«Quiero decirles a todas las mujeres que están en la misma situación que aguanten. Por supuesto que la terapia hormonal es un tratamiento duro, pero su efectividad puede salvar tu vida", añadió antes de aconsejar a las mujeres hacerse una revisión anual siempre que fuera posible. Bruni dio además las gracias a los médicos que la han tratado en todo este tiempo por «su habilidad y humanidad. Fueron muy valiosos para mí durante esta experiencia». La publicación, que tiene más de 53.000 'me gusta', ha recibido comentarios de más de 3.300 personas que han querido felicitar a la cantautora.

Entre ellas, la modelo Linda Evangelista, que está siguiendo el mismo tratamiento. «Muy feliz por ti. Me quedan 36 meses de esta medicación horrible", le escribió. También se solidarizó con ella la esposa del exfutbolista y entrenador neerlandés Patrick Kluivert, Rosanna: «He estado tomando los mismos medicamentos durante cinco años y mi consejo a otras mujeres que experimentan esto es que aguanten y sigan adelante, incluso cuando se sienta increíblemente duro». La buena evolución de la salud de la exmodelo es un respiro para el matrimonio Sarkozy, que vive pendiente de los procesos judiciales en torno al expresidente galo.