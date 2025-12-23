La Universidad de Barcelona eleva a la Fiscalía el presunto caso de acoso de Ramón Flecha

Publicado por EFE Barcelona Creado: Actualizado:

La Universidad de Barcelona (UB) ha hecho público este lunes su esperado informe acerca de la denuncia de acoso sexual, vejaciones y abuso de poder realizada el pasado mes de julio por catorce mujeres contra uno de sus investigadores más relevantes, el catedrático Ramón Flecha, autoproclamado referente académico en la lucha contra la violencia machista y el feminismo. En un gesto inédito, como también lo ha sido el caso, la institución ha elevado su investigación interna a la Fiscalía para que sea la justicia ordinaria quien ponga nombre a los «intolerables y repulsivos» hechos relatados por las presuntas víctimas —16 finalmente— al equipo de expertos encargado de redactar el informe sobre lo sucedido en el seno del Crea, el grupo de investigación de Flecha. El rector le retirado la condición de catedrático emérito y suspendido de su trabajo.